张宝儿自爆患乳腺炎发高烧  老公袁伟豪出手搓奶仍乳腺堵塞  揭乳房一直谷痛如石头

34岁的2016年香港小姐「友谊小姐」得主张宝儿（Bowie），自与袁伟豪（Benjamin）结婚后，家庭生活幸福美满。两人成功在三年内迎来第二个孩子，张宝儿亦不时在社交平台上分享温馨的育儿点滴。然而，为人母的道路从来不易，张宝儿昨日（14日）便在IG自爆，因乳腺堵塞而首次患上乳腺炎，更一度发烧，情况令人担忧。

张宝儿患上乳腺炎发烧病倒

张宝儿在社交平台的限时动态中分享了一张奶瓶的照片，并附上长文详述这次「惨痛」经历。她透露，由于宝宝最近食量减少，她为了追奶，却因为有一天比较忙，少泵了一餐，结果导致乳腺堵塞。她写道：「自己尝试急救，揾埋袁生（袁伟豪）帮手，疏通到一点儿但逃不过发烧和各样不适。」可见，虽然有老公的爱心搓胸协助，但仍未能解决问题，最终还是病倒了。

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张宝儿获催乳师拯救

张宝儿更大爆自己身体状况，表示「从来胸里面都有一块二块钙化」，暗示自己一直有乳腺不通的问题。她坦言，在生第一胎时，并未意识到专业催乳师的重要性。幸好，这次她及时找到一位催乳师求助，对方「又一次拯救了我」。

张宝儿乳房一直感到谷痛

在催乳师的专业治理下，张宝儿的乳腺堵塞问题终于得到舒缓。她惊讶地发现，原来乳房可以胀满母乳却不感到谷痛，形容这种感觉「就像一个泵涨了的皮球而非石头」，更开玩笑说因为过程太不舒服，有时会忘记泵奶，需要设定闹钟提醒自己。这次经历让她深刻体会到，母乳妈妈背后要面对不少挑战，伟大的母爱实在令人敬佩。

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