许志安加盟神灯娱乐出新歌 自喻「失败者赠言」 赠言：送给将要成功的你 MV邀「葵芳」蔡蕙琪参演

许志安今日正式宣布加盟神灯娱乐有限公司，同日推出最新广东单曲《信天翁》。久未发表广东歌的他形容，新歌充满力量，不单单是一首歌，更是一份来自「失败者」的真实赠言，送给将要成功的下一个你。

许志安坦言歌曲在选我

许志安坦言，近年一直有出歌的打算，但始终未有明确方向。直至去年在Big Four演唱会期间，唱片公司老板Duncan向他推荐了一首歌，他觉得这首歌好有力量，十分适合他。许志安直言：「今次可能是歌曲在选我，而不是我在选歌。」

《信天翁》创作班底及歌名寓意

《信天翁》由Vincent Chow作曲、林若宁填词、刘志远编曲、Alvin Leong监制。林若宁以「信天翁」为歌名，因为这种海鸟擅长利用海风长距离翱翔。当环境不如意、遇上逆风，会观察风向与规律，将阻力转化为推力。许志安说：「《信天翁》以音乐诠释逆风飞翔的人生智慧，给大家对逆风再起步的体会与信念，集合了面对低谷后重新振作的勇气与温度。有时候，困境正是带领你飞得更远的动力来源。」许志安更特别提到，歌词中最喜欢的一句是「未断气，亦搏斗死过活过」，他指：「很多时候人会活在不自在的感觉当中，但只要自己不放弃自己，一直坚持下去，死过活过，才是人生的真谛。」

安仔预告开属于自己的个唱

谈及未来，许志安现时最希望为自己带来的突破，是举办一个全新的、属于「许志安」的个人演唱会。他期望在舞台上，以最真实的音乐与经历，与观众分享这些年的成长与沉淀。

「葵芳」蔡蕙琪参演MV

《信天翁》MV讲述三位不同背景、正面临人生关口的主人翁。他们各自收到一句简短的触动话语，继而选择踏出改变的一步，当自己的信天翁，拍翼飞向未知的天空。其中一个故事，找来了近期参与贺岁片《夜王》、凭「葵芳」一角爆红的女演员蔡蕙琪演出。许志安说：「这些都是导演的眼光。在《夜王》还未正式上映时，导演已经在casting中挑选了葵芳，也感谢MV中另外两个故事的演员，他们的演出令歌曲与故事升华融合。」MV中还有一个许志安非常欣赏的导演巧思——将《信天翁》的歌词放进故事角色的饭盒中。角色一打开饭盒，便得到一份突如其来的鼓励。这份小小的温暖，正与歌曲「在逆境中为彼此打气」的精神一脉相承。

