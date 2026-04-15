Tyson Yoshi结婚一周年想送龙凤胎奖励太太 自爆吃Gym餐五年被老婆嫌弃 支持张敬轩任保安局「项目导师」

Tyson Yoshi为连锁快餐店「Gym 餐」担任推广大使，今日现身快餐店率先试食。热爱健身的他，表示五年来也吃Gym餐，当中大多是鸡胸、饮奶粉及一日吃两只鸡蛋，感觉有点闷，但好享受，不过每星期有一日会放踪吃汉堡包：「之前做完演唱会无目标，就会偷食好多甜野，例如：冬甩、百力滋、蛋糕等，但唔会食打边炉，因为食得太慢，又唔知食几多份量，不过食完之后就后悔，又去跑步。」他笑言经常吃Gym餐，也被太太嫌弃，所以对方会吃自己喜欢的食物。谈到现时胸肌有几多吋，他表示未有量度，但腰围不足29吋。

Tyson Yoshi结婚一周年低调庆祝

提到7月是结婚一周年纪念，Tyson Yoshi表示会低调在家中庆祝，可以整Gym餐。当笑指他为人细心又体贴？他笑说：「系呀！」问到结婚一周年会送什么给太太？他笑言奖励个小朋友，又认为仔或女无所谓，最好是龙凤胎，因为太太家族中有人生龙凤胎。

张敬轩任保安局「项目导师」表示支持

另外，Tyson Yoshi透露刚从澳洲返港，主要陪伴太太探朋友。谈到好友张敬轩将任香港政府保安局的「项目导师」带领年轻人交流见证国家进步，问到会否支持对方？他说：「佢做乜都支持。」提到轩仔社交网取消关注多位圈中朋友，他表示自己是其中一人，亦觉得无所谓，也没特别问返对方。