萧正楠黄翠如夫妻档拍广告借机拍拖 为囝囝戒掉夜瞓坏习惯

萧正楠与黄翠如这对圈中恩爱夫妻，自从去年3月诞下儿子「萧哈哈」后，两夫妻的生活就起了翻天覆地的变化，除戒掉不少坏习惯外，也比之前更注重健康。日前，阿萧及翠如为健康食品品牌拍摄全新广告，分享了不少为人父母后的改变，他们分别拍了两段广告片，过程中乘机放闪，真情流露甜蜜互动。

萧正楠爆萧哈哈有唱歌天分

今次夫妻档合体揾奶粉钱，翠如透露过程很有趣：「客户好放手俾我哋用返自己嘅默契去演绎，所以大家睇条片其实好多都系一shot落，过程好好玩，因为我哋而家身分转换咗，好多时候习惯咗做爸爸妈妈，今次可以喺片里面得返我哋两个，算系一次小拍拖。」阿萧亦不禁回想起两人当初在剧集《师奶MADAM》初邂逅的情景：「就算我哋电视剧冇再合作，喺广告再合作都系非常开心！」萧哈哈虽然上月才刚满一岁，但已十分有camera face，被问会否考虑跟儿子一齐拍广告？翠如坦言：「暂时未谂住俾小朋友接触呢个行业，因为其实BB参与拍摄系好辛苦，毕竟拍摄环境沙尘滚滚，亦有好多唔同声音，对BB嚟讲唔多习惯。」阿萧就大爆儿子有唱歌天分：「我发现佢遗传咗我，就系佢好钟意唱歌，可能当时佢喺妈妈肚入面经常听我唱歌，所以潜移默化。」

萧正楠、黄翠如戒掉夜瞓坏习惯

自从成为父母后，他们都比以前注重养生，更戒掉夜瞓的坏习惯，翠如说：「每朝一早起身就会同BB开始搏斗到佢夜晚瞓觉，所以好多时饭都未食完，忍唔住已经喺厅𠮶度瞓着咗，所以依家变得好养生，好多时候都可以早睡早起！」阿萧自言为了能陪伴BB成长也要努力养生：「运动方面加操咗，因为每日要抱住佢同佢玩，其实体能上都几大消耗。同埋以前好钟意饮冰水，依家我系每朝起身会先饮暖水，令到肠胃舒服啲。」此外，阿萧与翠如每次要去开工都很挂念儿子，阿萧透露儿子已开始懂性，知道父母出门会很失落：「𠵱家囝囝知道我哋有时走咗去开工，佢会唔开心。有几次同翠如一齐出咗去做嘢，走𠮶时冇嘢，走咗之后，我哋听到佢突然爆喊，跟住就指住个门口，意思系『点解走咗呀』，我哋真系好好好好唔舍得呀！同埋有时真系可能我哋出咗去做嘢，佢望见我嘅视频，突然间系会笑得好high啰，同埋揸住我啲相喺度『爸爸、爸爸』，sweet到爆炸，搞到𠵱家除咗真系必要嘅工作，尽可能都唔希望喺出面做过夜。」