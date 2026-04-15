文彩元宣布结婚 6月与圈外男友举行婚礼 晒亲笔信吐露待嫁心情

曾演出《灿烂的遗产》、《善良的男人》、《好医生》和《恶之花》等著名韩剧的39岁女星文彩元，今日（15日）透过经理人公司Blitzway Entertainment宣布婚讯，将于6月与圈外男友举行婚礼。由于文彩元突然宣布闪婚，惹来外界猜测她是否奉子成婚，不过其经理人公司代她澄清「未有婚前怀孕」。据知由于其未婚夫是圈外人，故此婚礼会以私人形式举行，仅邀请家人和至亲好友出席。

文彩元组建家庭紧张又兴奋

文彩元亦在IG晒出亲笔信，吐露待嫁心情：「带着爱和感恩，我将在即将到来的6月结婚。我想亲自与那些从我出道以来就一直对我给予热情关注和支持的人们，分享这个消息。想到即将组建家庭，我既有些紧张，又感到兴奋。我计划未来以更多样化的方式参与其中，愿你拥有充满欢笑和幸福的每一天。在这个温暖的春日，祝你有个美好的时光，谢谢！」

文彩元爱得低调

虽然文彩元爱得低调，之前一直将恋情冚到密一密。但去年5月她担任《SNL Korea》客席主持，在开场时被观众问到有没有男友，她答没有，后来再被问到此问题，她答道：「就算有，我也不能说有。」主持人申东烨随即说：「你男朋友听到这个会很失望的，给他发个视频留言吧。」文彩元说了声「亲爱的」，然后笑着轻描淡写地说：「我没有男朋友。」另外，今年1月她作客女星河志英的YouTube节目时，获巫师预测其2026年感情运，巫师预测道：「4月7日至6月20日期间男性能量较强，可以解读为婚姻运势。」完全讲中了她的婚期。