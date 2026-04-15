25+英皇群星演唱会丨容祖儿谈王双骏辞任：继续沟通影响不大 尊重张敬轩：最大关心是支持他继续做好作品

容祖儿（祖儿）、关智斌（Kenny）及经理人霍汶希（Mani）今日到尖沙咀出席出席「EEG 25+ 限定展」，在星光大道设置11个大型「当年今日」艺人展板及10组打卡歌词镜。对于《25+英皇群星演唱会》音乐总监王双骏突然辞任，祖儿觉得影响不会太大，现在与团队及他继续沟通。被问到传出王双骏没有与歌手接触？祖儿表示真的不知道，可能这个演唱会十分大型，而且有很多单位，但对她来说是没有问题。

Kenny指王双骏是尊敬的前辈

Kenny指出王双骏是自己很尊敬的前辈音乐人，事件牵涉太多单位，可能过程上有些沟通不清晰，但知道对方前期已经帮大家打好演唱会根基，现在大家很期待做好这个骚；Mani则指王双骏很好，之前已将整个音乐会不同章节的音乐构思好，其核心团队（包括黄晓晖Goro等）留任，只是职位名称问题，而王双骏5月3日仍要担任谢霆锋内地演唱会总监工作。

Mani解释谢霆锋只做一场原因

Mani透露，制作这次演唱会最大困难是将十多个演唱会浓缩成一个，公司投资达九位数，最重要是纪念25周年而非为赚钱。这次谢霆锋只做一场，出现一些网民投诉？Mani表示，大家仍可去内地不同的地方欣赏霆锋的巡演，至于陈伟霆因工作关系亦只会演出一场，问到可会邀请已离开了公司的陈奕迅参与？Mani声称会邀请他来欣赏。

容祖儿谈启德个唱热身计划

被问到祖儿是否借公司演唱会作为个人在启德开骚的热身？祖儿表示因为公司演唱会，现在已经「开Turbo」做运动，与全新舞蹈团队制作期间限定演出，这次一晚会是快歌，另一晚则是慢歌，至于自己的个人演唱会则有待正式公布。

祖儿加入公司25年感谢栽培

此外，祖儿加入公司足足25年，她表示今日来到自己人生首张巨型海报张贴之地，海报上印有自己样子及「一把不能逃避的声音」的大字，很感谢公司用心栽培，给予自己信心和支持至今。她亦向Kenny送上祝福，希望他的肌肉保持多十年、廿年，与唱功一样越来越扎实，演唱会越开越远。Kenny则透露，不会将之前自己演唱会健身騒肌部份放在这次演出上，反而是与其他歌手Crossover时制作出更精彩更性感的演出。

张敬轩演出仍跟客户商讨

问到张敬轩（轩仔）是否已落实可以演出？Mani表示仍跟客户商讨，需要迟些由官方团队公布，若轩仔能够出席，一定两场也会现身。

张敬轩取消追踪好友事件

对于轩仔取消追踪圈中多位好友一事，祖儿觉得最大的关心是继续支持轩仔，希望他继续做好作品给喜欢他的乐迷，这是自己最想见到的事，其他的事便尊重他。被问到可有关心轩仔的情绪？祖儿说：「佢见惯世面，有经验同智慧消化到。」Kenny则指大家无需那么认真，社交媒体只是一个平台，人与人之间的温度并非网上，他私底下也有联系轩仔，相信他有足够智慧消化情绪，作为朋友只需给予他空间。问到事前有跟他交代吗？他说：「我也不明为何大家刻意进入某人户口内留意数字，我没有特别去留意，网上不代表真实发生朋友间的关系。」

轩仔一直热心关注年青人

Mani则指，轩仔一直热心关注年青人，所有人也知道，他参加教育局及劳工署等，帮助年青人寻找工作，是义不容辞帮助、鼓励及热心帮助年青人。问到轩仔参与更生特项导师之前是否先向公司交代？Mani说：「对 ，一直透过公司申请去做，公司完全支持，公司一直觉得上天给予歌手及艺人那么大影响力，他们的义务应该用自己的影响力去影响别人，令所有人及年青人更加好，（会有其他艺人加入导师行列吗？）不排除有其他艺人。」