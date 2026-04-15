前TVB女神梁凯宁拆解「Jayden之乱」狠批半中半英沟通影响发展 转行言语治疗师为基层儿童发声

近日两位网络红人Matthew及Janice因在Instagram发布的一段模仿影片，以夸张语气演绎部分港妈的中英夹杂说话方式，配上「中英夹集有助Children尽快pick up English」等内容，如「Jayden，你唔勤力啲swim，妈咪同爸B会angry㗎！」影片配以「中英夹集有助Children尽快pick up English」等反讽注解，结果影片迅速在网上疯传，这股「Jayden之乱」在网上掀起热话。

梁凯宁狠批「半中半英」沟通方式

前TVB新闻女神、现职言语治疗师的梁凯宁（Maggie）日前在香港电台节目中举例，不少家长习惯对子女说：「快啲 put down 个 toy！」她以专业角度狠批不少香港家长习惯「半中半英」的沟通方式，虽然看似洋化，但只会让小朋友只吸收到「碎裂词汇」，难以建立正确的句子结构，随时影响小朋友的语言发展。

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梁凯宁在节目中提出3个实用建议

梁凯宁在节目中提出3个实用建议，帮助家长进行正确的双语教育。第一招是「建立语言边界，One Parent, One Language」原则，例如爸爸讲中文，妈妈讲英文，让小朋友在与不同对象沟通时自动切换至相应的语言系统。第二招是「按时间或地点划分」，设定「语言区域」，例如客厅讲中文，书房讲英文，或者周末定为「English Day」，让小朋友明白特定情境要用特定语言。第三招是「整句对照，拒绝单字夹杂」，避免讲「呢个系Apple」，正确做法是讲完中文「呢个系苹果」后，再讲成句英文「This is an apple」，帮小朋友建立完整语法。节目播出后不少网民留言赞赏她「美貌与智慧并重」：「凯宁姐姐真系好专业，讲得好有道理」、「终于有人用专业角度分析呢个现象。」、「身材咁好仲要咁有料，真系完美。」亦有网民表示：「睇完先知原来中英夹杂对小朋友咁有害。」、「多谢凯宁姐姐教路，我以后会注意。」

梁凯宁曾称读言语治疗并不是为钱

梁凯宁大学时期在浸大修读传理系，曾经在TVB新闻部实习，当年她凭著靓样及好身材，成为网民眼中的新闻之花，惹起关注。2016年开始，梁凯宁正式担任TVB《香港早晨》的主播，其后在2017年更与褚简宁共同主持《睇新闻·讲英文》，2018年成为《午间新闻》主播之一。但至2019年9月，她在电视上向观众告别，暂别主播生涯后，在中文大学修读言语语言病理理学硕士课程，她曾大晒考获GPA 3.6分的成绩表。早已正式成为衞生署认可言语治疗师的梁凯宁曾称读言语治疗并不是为钱，希望积累足够经验，可以开一间属于自己的言语治疗诊所，以相宜的价钱甚至免费去帮助无经济能力、有言语障碍的小朋友和弱势社群，来回馈社会。

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