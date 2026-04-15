林嘉欣做足14年「法国五月」大使 近距离独赏蒙罗丽莎珍品惊见眼眉上有裂纹 董事会何超琼临时缺席

林嘉欣今日到中环出席「法国五月」宣传活动，她已第14年担任该活动大使。原定也会出席今日活动的法国五月艺术节董事会联席主席之一的何超琼，大会向传媒表示临时收到通知她未能出席。

嘉欣自荐换大使

嘉欣表示，由于自己已经做了14年大使，一到场便跟艺术节董事会联席主席之一的郑陶美蓉说，是时候需要换一换大使吸引更多人注视及推广法国文化。不过，14年来担任大使也令嘉欣学到很多新事物，丰富了她的人生。今年她更有机会在罗浮宫休馆日独占「蒙罗丽莎」，可以在两、三尺近距离欣赏这幅珍贵的藏品，终于明白到全球最有魅力、最注目的模特儿带来的震撼。她更看到画作上方的裂纹，若每年不做好修补工作，裂纹便会顺势在「蒙罗丽莎」的眉头出现。

嘉欣复活节日本自驾游成「排毒之旅」

「法国五月」其中一项活动就是在中环大馆举行的免费马戏表演，嘉欣届时一定会带孩子们去欣赏，因为马戏可以打开小朋友的创作幻想，问到刚刚于复活节与孩子们到日本自驾游的情况？她表示，这个是「排毒之旅」，大人小朋友同样都只能每天上网1小时，其他时间便是一起玩游戏及看水族馆等活动。

嘉欣陶瓷展拥抱不完美

嘉欣现正于台湾举行个人陶瓷展「余静」，宣传上以生命痛苦蜕变为题。被问到是否将自己的痛苦展现出来，嘉欣解释不是，展览主要是讲述拥抱不完美。她说人大多是想展现最美好的，但完美、不完美又怎样定义呢？人生就是不完美。「余静」是烧陶瓷时柴火的尾声变为很多烟，用来比喻人生的好与不好也会过去，因为人生是困难的，怎样用正向去面对这件事。被问到可会将台湾的陶瓷展搬到香港展出？嘉欣表示不会，因为170件展品现时只卖剩8件，所以没有办法搬来香港展出。加上那些展品是特别为该场地空间而制作，也没理由放到其他展场展出。

嘉欣七年失败终见成绩

既然作品大受欢迎，在陶瓷制作上是否为她带来重大鼓舞？嘉欣笑称，大家只是看不见她失败的时刻。她说7年来制作陶瓷不断地失败，自己乐于失败，大家现在才见到好成绩。7年来她已做了过万件陶瓷，她感到不去试、不去失败，便不会进步。

林嘉欣5月拍新导演电影

工作方面，嘉欣表示5月便会帮助一位新导演进行拍摄，之后8月便要为另一套电影开工。被问到可会再接拍电视剧，她表示还未知，先看看6月《The Season》播出后的反应如何。她听闻若然收视好的话便可能有机会开拍续集，她说：「我也有点紧张，因为这是我首次用英语去演戏。」