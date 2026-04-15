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胡美仪由演艺界晋身心理治疗 旺角busking免费辅导播正能量

影视圈
更新时间：16:26 2026-04-15 HKT
发布时间：16:26 2026-04-15 HKT

大家本周六路过旺角东火车站，遇见「艺人」胡美仪busking（街头表演），不要以为她重返演艺界，原来她已转了跑道，早于13年前修毕心理辅导，变身成专业心理治疗师。周末的busking，她将会献唱邓丽君名曲《漫步人生路》，以「唱」与「谈」结合的崭新情绪辅导手法，向市民传递豁达、乐观、积极的人生哲思，向社会推广心理健康。

胡美仪学会接受别人的好

胡美仪形容：「心理辅导给了我第二个生命」。年届五十，她才踏入陌生领域，这个决定源于她生命中最幽暗的角落。儿时家庭的不幸、成年后不懂接受爱的执着，让她长期未能体会到何谓快乐。直到接触心理辅导，在某个时刻「心融雪」，她才开始对爱有感觉，学会接受别人的好。这段自我疗愈的历程，促使她希望将所得回馈社会，推动「心理治疗」给大众认识。她更期望发挥艺人的影响力，担任宣传大使，帮助更多人走过生命的低谷。

胡美仪早于13年前修毕心理辅导，变身成专业心理治疗师。
胡美仪早于13年前修毕心理辅导，变身成专业心理治疗师。
周末的busking，她将会献唱邓丽君名曲《漫步人生路》，向市民传递豁达、乐观、积极的人生哲思。
周末的busking，她将会献唱邓丽君名曲《漫步人生路》，向市民传递豁达、乐观、积极的人生哲思。
胡美仪将首次伙拍「香港街头Busking先驱」罗金荣街头唱谈。
胡美仪将首次伙拍「香港街头Busking先驱」罗金荣街头唱谈。

胡美仪盼城市充满生命力

「唱」与「谈」是胡美仪的情绪辅导模式：一边演唱，一边在歌曲间隙与台下观众聊天，话题围绕心理辅导。她选择邓丽君的经典名曲，正是看中歌词里「漫长曲折的人生道路」意象──从心理情绪角度诠释，鼓励大家不畏艰难、相伴前行，追求理想之余亦要懂得享受当下风景。这种「沉浸式演唱」令歌词承载更深层意义，视野也更为广阔。心理辅导不必局限于四面墙之内，胡美仪表示：「这场接地气的活动只是开始，我冀望街头能成为一条充满活水的河流，让整座城市充满生命力！」

胡美仪希望借着歌声，提醒市民始终对生活怀抱希望。
胡美仪希望借着歌声，提醒市民始终对生活怀抱希望。
胡美仪期望发挥艺人的影响力，帮助更多人走过生命的低谷。
胡美仪期望发挥艺人的影响力，帮助更多人走过生命的低谷。
今次busking以「唱」与「谈」结合的崭新情绪辅导手法，向社会推广心理健康。
今次busking以「唱」与「谈」结合的崭新情绪辅导手法，向社会推广心理健康。

胡美仪藉歌声传递豁达乐观

胡美仪坦言，举办这次活动是受大埔宏福苑大火事件的启发，事情发生后令她深感社会上有不少受情绪困扰的市民急需支援，却未必懂得或愿意主动求助。她希望在街头邀请大家自由敞开心扉，让途人无需预约、毫无压力地聊上几句，便是莫大的舒缓。借着歌声，她传递豁达乐观的人生哲思，以欢笑化解悲伤，提醒市民始终对生活怀抱希望。胡美仪期望，是次活动能为业界带来启发，推动更多同路人加入，甚至引起政府对市民情绪健康的关注，最终促成「心理辅导节」的诞生。

胡美仪孖罗金荣街头唱谈

她将首次伙拍「香港街头Busking先驱」罗金荣，以及「生命规划师」赖惠琼，在本周六晚上7时至9时，于旺角东火车站对出空地举行这场街头唱谈，以轻松互动的方式，引领公众从歌声中探讨情绪管理与心灵疗愈良方。活动当日将提供10个即场情绪辅导名额（先到先得），市民亦可扫描二维码登记以获免费情绪辅导服务。此外，胡美仪心理工作室将免费送出20本辅导心理学家叶大为博士著作《悲痛中的曙光──大埔宏福苑灾后心理支援导引》给现场人士。

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