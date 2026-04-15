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张继聪封吕爵安为「好猛」朋友 激赞勤力能感染他人 私下互相扶持突破年龄界限

影视圈
更新时间：16:15 2026-04-15 HKT
发布时间：16:15 2026-04-15 HKT

张继聪日前在旺角麦花臣场馆的《WHAT'S NEXT LIVE 2026》演唱会圆满落幕，除了有儿时偶像杜德伟（Alex）惊喜现身见证，更找来MIRROR成员吕爵安（Edan）担任特别嘉宾。张继聪昨日在社交网帖文分享对Edan 的感受，并封对方为「好猛」的朋友。

张继聪欣赏Edan一丝不苟的工作态度

张继聪连日来在社交网撰写「骚后感」，除了感谢杜德伟百忙抽空来支持他，亦写下与Edan的「兄弟情」。张继聪坦言大家平时见到的Edan鬼鬼马马，但合作多次下来，最令他欣赏的却是对方的工作态度，他写道：「同佢合作过咁多次，我最欣赏佢嘅系𠮶种一丝不苟嘅态度，每一次见佢准备工作，𠮶份勤力同认真，其实系会感染到身边嘅人，甚至系会提醒埋我都要再努力啲先得。」

Edan互相扶持走过难关

而撇开工作，二人私下更会相约食饭，静静地倾心事，他说：「喺一啲未必系咁容易行嘅日子入面，我哋互相陪伴，一齐行过咗，呢份友谊，我觉得真系算系『好猛』嘅朋友。」张继聪续说，正因如此他特别希望Edan能站在这个演唱会舞台上，一同分享这份回忆，字里行间可见二人虽然年龄相距17年，但毫无隔膜，感情极好。
 

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