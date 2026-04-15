陈晓东红馆骚门票今日公售反应热烈 推出纪念黑胶唱片兼周边商品 办盖掌印签名会为粉丝「开光」

陈晓东（东东）今年将迎来出道三十周年的重要里程碑。阔别舞台多年，东东宣布重返红磡香港体育馆，将于6 月19日举办《陈晓东NEON Reflections 30 演唱会》，消息一出随即引来极大回响。演唱会门票于今日正式公开发售，早上开卖时有好消息，朋友传他讯息话购票平台一度网路塞车，反应相当热烈。

东东纪念双LP黑胶唱片收录十六首歌曲

为答谢乐迷多年来的支持，东东是次特别为这次演唱会推出纪念双LP黑胶唱片，合共收录十六首歌曲，当中大部分为乐迷熟悉的广东歌，最新人气派台作品《今天我们都会飞》以及由著名词人Wyman（黄伟文）执笔填词的《致我们消失的超能力》，亦收录其中，极具收藏价值。

为盖掌印·签名会添置大印台

除了音乐作品外，多款演唱会周边商品亦将同步推出，其中包括造型独特的「Neon Black Warrior纪念娃娃」等，让歌迷可以将回忆带回家。为了让一众粉丝抢先拥有首版LP并回馈乐迷，东东更正式宣布将于五月三日在黄埔天地时尚坊举行「黄埔天地 陈晓东 NEON Reflections 盖掌印·签名会」。届时，东东将亲临现场逐一为歌迷盖上「金手印」签名！他已买了一个大印台打手印用。他说连指纹和掌纹也可能清晰可见，之后还要签名。

东东笑称不想成为十八铜人

东东表示：「很期待今次签唱会能够和歌迷近距离接触，今次签唱会应该系首次有人用盖掌印形式做签名会。适逢马年，希望可以俾到歌迷收藏一个更加真实，属于我嘅一个『金马掌印』，亦好等我可以同歌迷『开光』！」被问到有粉丝指为何不盖唇印时？东东打趣反指岂不是开完签唱会则会成为十八铜人！而为了呈现最佳「盖掌」效果，他更亲力亲为，特意到工厂订造掌印盖章，并反复尝试以确保印章不会容易褪色，希望为演唱会造势之余，也为这场回归红馆的盛事增添更多难忘时刻。