「亚视传奇绿叶」江图心脏病逝 享年89岁 9年前痛失挚爱叹人生最悲情的事

被誉为「亚视传奇绿叶」的江图今日（15日）因心脏病离世，享年89岁，艺人田启文（田鸡）证实消息：「（江图）真的走了，今天早上7时多，心脏病走。」江图最后一次露面是今年二月演艺人协会的会员春茗茶敍，当时与会长古天乐、副会长钱嘉乐及多位资深艺人齐聚一堂话当年。

江图最后一次演出是2019年电影《叔·叔》

江图在2010年因听力问题淡出娱乐圈，直到2019年参与电影《叔·叔》饰演同志超仔，当时激罕再现身，为观带来不少惊喜，在今年2月的春茗茶敍上，江图身穿一件鲜红色的中式织花外套，精神矍铄，但最抢眼的莫过于他胸前佩戴的一条份量十足的翡翠玉石项链，翠绿的玉石硕大饱满，尽显气派。

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江图曾称要让自己光光鲜鲜地老去

一直以来，江图都是贪靓之人，经常以衬到绝的打扮示人，他曾在访问上表示要让自己光光鲜鲜地老去，以前拍剧时不介意出私伙衫，「我钟意着穿靓衫，眼镜同西装都系我自己，𠮶阵亚视有指定嘅时装店，但系选择唔多，所以我宁愿自己搞掂，所以监制谂起想要人扮有钱佬，就会谂起江图。」出身粤剧世家的江图，60年代初曾在佛山粤剧团演出，到了1964年开始在香港电影圈拍戏，拍过《香港屋詹下》、《金面侠》、《秋雨春心》等作品，在1971年加入丽的电视（亚视前身），在《星星月亮太阳》更担任男主角，跟刘松仁差不多是同期。

江图契仔江晖因肝癌病逝

近年江图多数独来独往，但其实20多年前与契仔江晖同住照顾，可惜江晖在2017年的平安夜因肝癌病逝，当时对江图打击颇大：「人生有好多悲情，最悲情嘅就系失去自己亲爱嘅人，系最痛苦嘅事。我哋好似两父子，佢好照顾我，我又贪靓，佢会帮我打点服装，我哋一起出去，朋友都赞我哋两父子嘅打扮一流，佢临终前托佢嘅表哥照顾我，反正屋企有多间房，我都欢迎佢嚟探我，做义工又识咗契女，佢好好，得闲就嚟揾我饮茶。」