梁朝伟曾因「不了解王家卫要求」怀疑人生 王大导折磨功力震撼演艺圈 日韩天王天后险「逼疯」

影帝梁朝伟与导演王家卫自1991年合作电影《阿飞正传》后，多年来一直合作无间， 不单是王家卫的御用男主角，梁朝伟在王家卫镜头下的演出，亦多次获最佳男主角奖项，如1994年《重庆森林》获香港金像奖男主角及金马奖最佳男主角，1997年《春光乍泄》跟张国荣合作，亦凭此片夺香港金像奖影帝，2001年《花样年华》获香港金像奖男主角和第53届康城电影节影帝，与及2005年《2046》获香港金像奖男主角，难怪梁朝伟曾表示从影以来最幸福时光︰「是跟王家卫导演合作的20年，因为佢同我嘅想法好相似。」

梁朝伟因吃梨子被王家卫要求重拍三、四十次

日前梁朝伟为「金马电影大师课」担任讲师，在台上他罕见地在台上吐露心声，直言自己正处于「表演的最后阶段」，并决心走出舒适圈，尝试更多元的合作。梁朝伟亦有分享与导演王家卫的往事。梁朝伟称拍摄《阿飞正传》时，一场与张曼玉吃梨子的简单戏份，竟被王家卫要求重拍了三、四十次，却始终不给理由：「我回家后超不开心，心想这么简单的镜头，我为甚么做不到？」直到与侯孝贤导演合作《悲情城市》时，启发他开始看文学小说，借由丰富细致又具体的描写场景和反应去帮助表演，开始改变他做戏的方式。

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梁朝伟称现在是表演的最后一个阶段

今次梁朝伟的分享讲座，台下的观众「含金量」超高，位位极具份量，包含桂纶镁、杨谨华、张榕容、柯佳嬿、曾敬骅、朱轩洋、王渝萱、张钧宁、温贞菱、张诗盈、宋柏纬等一票知名演员。梁朝伟在大师课上聊到与王家卫合作多年的经验，经过侯孝贤的启发后，他说：「不知道直到哪天又一个晚上看《阿飞正传》，最后一个镜头，我学会如何看不出表演的痕迹，就是因为那场戏，让我跟王合作了二十年，因为我知道我们的想法一样。」问到王家卫的电影常常拍摄很多年，常要长时间维持在某个角色中，问到是否很痛苦或折磨？梁朝伟对此表示：「我觉得长时间在一个角色，可以让自己演得更深入，可以很习惯这个角色。我一直希望可以改善自己的表演方式，所以不觉得是折磨，是可以在时间里找到自己的style（个性）。演员应该要有自己的Style，我不知道要怎么讲，跟别人不一样的，我一直在寻找自己表演的方式，跟王家卫（拍片）有很多机会可以落实。」他也提到：「我觉得现在是我表演的最后一个阶段，所以一直尝试走出舒适圈，以前很习惯跟认识的人拍，但因为现在也没甚么怕的，可以尝试新东西。」

王家卫拍戏是出了名的「无剧本主义」

王家卫拍戏是出了名的「无剧本主义」，演员经常在到达片场后，才收到几页纸，甚至有时只是一段音乐或一个概念，然后就要求他们即场演绎，这种「神秘感」常让演员感到迷茫与焦虑，再加上王家卫追求完美且经常边拍边改，他的电影制作期往往以「年」为单位，但多年人来依然有不少演员希望与王家卫合作。除了梁朝伟拍摄《阿飞正传》因一个简单的吃梨镜头一度怀疑自己是否还懂得演戏外，女主角刘嘉玲亦曾称在戏中有一幕拖地镜头总共拍了27次，令她难以忘记：「我那地板都擦到光亮很干净了，然后他还是不满意。然后我说你到底想怎么样嘛，然后他说反正就是不对，你再来。还是这样擦，擦到满头大汗，然后呢这个热气从我的头发里面好像渗出来，他说对了我就是要这种感觉。」张学友亦曾表示因一个抬头望的简单表情而NG了超过60次，结果让他感到极大的挫败感，更笑言以后不要再与王家卫合作。后来还有指王家卫边拍边加张国荣的戏份，于是他由原本的客串变成了第一集的男主角，他饰演「旭仔」一角被称为不作他人选。而此片另一主角刘德华，在九龙城寨拍了三个月的戏份，却全被王家卫剪掉，有传因此令他对王家卫感到十分不满。

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金城武曾被要吃近30罐凤梨

与此同时，有指王家卫为了捕捉到最真实、最极致的情感和状态，会用各种方法将演员「逼」到极限。在《重庆森林》中，饰演「何志武」的金城武在4月1日号被交往五年的女友告知要分手，但他却将此当成一个愚人节的玩笑，并且每一天都买一罐5月1日过期的凤梨罐头，他给这份感情明确的立下一个时效，在罐头还没过期之前，这一份爱不会消失，在5月1日晚上，「何志武」的金城武吃完了所有的罐头，象征他对于阿Ｍay的情感已经过期，当时王家卫要求他不停地吃，最终他吃了近30罐凤梨，吃到想吐，从此对凤梨产生阴影。日本天王木村拓哉曾表示拍摄《2046》时从未遇过这种风格的导演，他有一场吃云吞的戏，连续吃了5个小时，NG了26次，吃到完全没有食欲。每天早上一到片场，王家卫导演会临时告诉他要演甚么，然后就会立刻开拍：「导演叫我演等一个人，然后就马上就开拍，我问导演我在等谁？导演只说『某个人』，这令人感到非常困惑，要享受拍摄过程实在太难了，不过幸好梁朝伟提供了很多帮助，还一直鼓励我。」木村拓哉更打趣地说：「如果有梁朝伟在，还是愿意再次和王家卫导演合作的。」王菲亦曾说：「《2046》拍了五年，当时都不知道导演想要什么，他整天变来变去，说的话都不算数，问他也没用，他明白自己想要甚么就可以了，我就和导演一起享受过程吧！」

章子怡被王家卫搞到一头雾水

章子怡在《2046》饰演扮演的白玲一角，她曾透露有一场戏王家卫让她从晚上拍到凌晨，但拍完后却又跟她说「明天会更好」，让她一头雾水，不知道导演究竟想表达甚么，但最后呈现的效果却非常惊艳。巩俐亦曾称拍《2046》期间，导演常常会突然要求调整表演方式，或给出非常抽象的指示，让她需要不断地揣摩和适应，才能跟上王家卫独特的节奏。韩国女神宋慧乔当年接《一代宗师》 本来说好短期客串，想著拍完就能逛吃逛吃，结果直接被王家卫扣在了广东开平的古镇里，一待就是三年，又指「我的所有行程均被打乱，不能接其他工作。」除了素颜打羽毛球打发时间，就是对著空荡荡的剧本发呆，连自己演的张永成是死是活都不知道。后来宋慧乔就萌生逃走的想法，不过却被王家卫发现，甚至险被收走护照。虽然宋慧乔的剧份仅得6分钟，但她就指这段经历，令她对表演有更深入的理解，并澄清没有与王家卫不和，期望与他再次合作。辛芷蕾在电视剧《繁花》中饰演「李李」，因王家卫追求极致的拍摄风格，其杀青经历极其坎坷。她曾透露在拍摄的三年间一共杀青了4次，每次杀青都以为结束了，结果被叫回去重拍。首次杀青时工作人员准备的鲜花蛋糕，到后面因太频繁没有人再相信「杀青」二字。辛芷蕾曾不禁开玩笑问王家卫，「导演，等你拍完我觉得我都老得可以退出演艺圈了。 」王家卫却跟她说，「辛芷蕾你才刚开始，这是你最好的时间，你不要觉得就要结束了。 」