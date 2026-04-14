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正义女神丨陈若思演绎杀猫「癫疯少女」获封「李心洁2.0」 急澄清非本色演出 自爆三度试镜争赢角色

影视圈
更新时间：23:45 2026-04-14 HKT
发布时间：23:45 2026-04-14 HKT

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼及戴祖仪主演的律政剧《正义女神》，逢周一至周五晚翡翠台八点半播映。昨晚的焦点剧情，是郑邵玲（蒋祖曼饰）重遇之前曾成功感化的少女梁雅文Cat（陈若思饰），阿Cat将邵玲奉若神明，令邵玲重拾教化工作的信心及热诚，并将辞职一事搁置。阿Cat两年前因毒杀猫咪被检控，最终因邵玲感化报告代为求情被轻判，阿Cat因而视邵玲为大恩人，经常主动求见邵玲，但由于行径过份亲密、神情也常带诡异，令邵玲略感不安…

Amber虐猫戏展现魔性

昨晚陈若思（Amber）表现十分抢镜，出场有种清新少女感的陈若思、很快行径便越发诡异，除了对著蒋祖曼的神情几近痴迷、令人不安；她两年前在家中被母亲颜千汶强逼说出预早写好的「悔词」时，感觉亦恍如机械人般空洞，感觉极度不寻常。而在Flashback的杀猫片段中，陈若思更是施展浑身解数演绎「癫疯」状态，无论对著可爱的猫咪、或是被毒死的猫尸体，都流露出一股夹杂著空洞、诡异、迷幻、及神经质气质，加上魔性十足的傻笑，相当可怕，不少网民亦留言大感心寒：「我真系发恶梦你虐待我啲动物」、「表现得很好，目前你和高文彬是这部剧最可怕的两个人」、「真的好厉害，尤其是神态和微表情」、「一出场有种小清新感觉，但及后愈见阴沉的反差，看著看著有点毛骨悚然。」清新与邪恶反差之强，获封「天使魔鬼混合体」，更有网民指她是有鬼后之称的「李心洁2.0」。

陈若思爱狗之人演虐猫狂徒

谈到是次「癫出彩虹」，陈若思之前曾在社交网透露，前后共试了3次镜才成功得到Cat这个角色，她透露为了投入角色、事先做了大量功课：「我几乎翻阅了所有经典的、关于情绪困扰与心理压力的电影，细心观察并模仿当中那些细腻的眼神、微妙的反应，以及情绪崩溃的瞬间，一点一点地记录下来。

陈若思直认挑战很大

陈若思受访时亦直认Cat对她来说挑战「真的很大」并指花了很多时间去揣摩角色的内心世界。陈若思本身是一名爱狗之人，所以今次演绎阿Cat绝对是「非本色演出」，她受访时亦感叹：「看到好多朋友留言说很害怕我、甚至恨我，其实我好开心又有点心疼，开心的是大家真的有投入角色，但同时我也想好好跟大家澄清一下：我从来都没有虐待过动物，虐待动物是绝对不应该及我绝不会做的事情。戏里所有画面都只是剧情，希望大家千万不要太入戏呀。」

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