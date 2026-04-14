《爱回家》厂景绝密曝光 「三太」樊亦敏带队直击 后楼梯原来咁嘅样 爆刘丹有「特权」

处境剧《爱．回家之开心速递》剧中「熊家」的场景，深入民心。近日「三太」樊亦敏在TVB网上节目《电视城内》，带领观众深入平时不对外开放的拍摄重地，揭开熊家内部的神秘面纱，更分享许多剧组温馨有趣的幕后故事。

《爱回家》「熊家」真实面貌

录影厂一向是电视城的禁地，但樊亦敏凭「特权」公开，虽然部分画面因保密协议而模糊处理，却仍可窥见熊家多个角落的真实面貌。樊亦敏首先参观熊家的厨房及厕所，并忆述起在此地与「金城安」周嘉洛拍摄的趣事，还曝光厨房内的西兰花炒虾仁竟是真实饭菜。

《爱回家》后楼梯考验演技

樊亦敏除曝光熊家熟悉的客厅和饭厅，更特别介绍「啤啤」的狗屋，以及剧中常见的后楼梯。樊亦敏笑言：「呢个一定要拍，呢个后楼梯，平时你见我哋行上行落，就系咁行㗎啫。」原来镜头后的楼梯只有寥寥数级，演员需靠「走位」及调整角度，在平地上慢慢蹲下，营造上落楼梯的假象。

《爱回家》剧本分两种尺寸

在参观过程中，樊亦敏展示出两种尺寸的剧本，其中一本是特意为刘丹准备的「加大版」，体恤刘丹年事已高，「加大版」可方便对方阅读。樊亦敏表示：「大本嘅剧本系大到你唔信，咁大本，就系畀丹爷睇嘅，因为佢系大人吖嘛，我哋细路仔咪睇细本。」当樊亦敏走到客厅时，正好遇上「熊家」的两位成员「豹哥」单立文及吕慧仪。吕慧仪大赞三太：「靓啦，优雅啦，同埋好关心啲后辈，最关心就系丹爷喇。」

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樊亦敏单身事出有因

樊亦敏期间提到剧中获大龙生宠爱，但现实生活中却选择单身，樊亦敏坦言与宗教无关，反而与成长环境有关：「我希望遇到嘅伴侣同自己价值观一致，对社会或众生都做一啲事，一齐有机会去服务其他人，要揾适合嘅另一半，亦唔能令对方太辛苦。」樊亦敏自揭曾获人求婚：「大家自细就认识，佢话我未求过婚，你又未俾人求过𦈏，都要试一次。我话唔会应承你㖞，但求婚戒指可以收，结果我哋系连几时求婚都写喺一张纸上，有个证明。」

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樊亦敏对未来会否遇上合适的人不置可否，但起码试过被求婚，而且结婚是两个家庭的事：「年轻时相遇，佢系准备生10个仔，但我嘅身体根本无法生育，而你系独子后面一堆神主牌等你继承，咁不如你趁年轻揾个生得嘅结婚啦。」樊亦敏认为大家理念不同，而且自己健康问题怕吓到人。

樊亦敏对婚姻存恐惧

樊亦敏透露有一次与有意思交往的男士食饭，却突然哮喘发作，导致对方在餐厅呆等半小时：「自己匿咗入洗手间坐喺地下吸气，连食咖哩饭嘅香料都抖唔到气，半小时后冇事就我就出番去，男方一定觉得你古怪，系咪同另一位男朋友讲电话？」樊亦敏试过病发而要入医院吓亲朋友。

樊亦敏直认因为父母离婚而有阴影：「关于感情我系有恐惧，因为爸妈离婚，试过一次发噩梦，梦境喺酒店咖啡室同同学High Tea，对方恭喜我：『你就好啦结咗婚，去边度蜜月呀？唔信？你睇下手上只戒指？』我即时扎醒直接坐起身，吓到全身标冷汗。」

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