TVB童星世纪合体 冼迪琦自爆曾暗恋吴诺弘 派性感福利吓窒男方尴尬问：有冇著衫

全职港队剑击运动员、TVB童星出身的吴诺弘（Lawrence）近年开设YouTube频道，在最新一集影片中邀请到逾10年未见的「妹妹」冼迪琦合体。冼迪琦近年在台湾发展啦啦队事业，并因参与试当真频道的《墨鱼游戏2》而在香港人气回升。两位昔日的小演员激罕同框，不仅勾起了观众的集体回忆，冼迪琦在片中更抛出震撼弹，自爆小时候曾暗恋吴诺弘，让对方当场错愕，真实反应笑翻观众。

吴诺弘睇冼迪琦写真异常尴尬

冼迪琦在片尾更送上彩蛋送出写真集，吴诺弘在摄影师要求下即场欣赏，搞到吴诺弘异常尴尬：「我想问你..唔系真系...有铺毛巾㗎吗？」冼迪琦大方地说：「呢个系有着内衣，但系可能都吓亲你。」接着吴诺弘突然吓到弹起，不知所措地说：「就系呢个喇？」画面出现「要喷鼻血了」、「语无伦次」的字，相当爆笑。

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冼迪琦自爆曾暗恋吴诺弘

吴诺弘和冼迪琦当年在TVB剧集《与敌同行》饰演两兄妹，其中一个最难忘的就是一起淋雨的部分，今次二人相隔多年再度合体，勾起了观众的集体回忆。吴诺弘称当时没有WhatsApp，为了跟冼迪琦聊天，他偷偷拿妈妈的电话发SMS短讯，「一个讯息要五毫」，结果被妈妈责骂。冼迪琦突然语出惊人，对着镜头坦白地说：「佢细个嘅外貌完全系我钟意𠮶类型，所以我细个系好钟意 Lawrence。」此言一出，吴诺弘瞬间石化，影片后制更打上「不是吧!!」、「竟然喜欢lawrence?」等字样，吴诺弘显得手足无措，坦言需要停机平复心情。

冼迪琦对「香港首席美少女」标签心虚

除了回忆往事，两人亦提及长大后的发展，冼迪琦最为人熟知的作品是在《律政新人王II》中饰演马国明的养女，对于「#香港首席美少女」标签，吴诺弘觉得她要有一个很强大的心脏，有一个自信，才够胆打这个标签出来。冼迪琦笑说：「其实以前真系自信，而家慢慢变成玩笑。我已经唔再系美少女嘅年纪，而家用呢个标签越嚟越心虚，𠮶阵冇乜人识，所以受到嘅批评冇咁多。」她续说：「因为《墨鱼游戏》令更多香港人识我，我加入啦啦队之后，喺台湾多咗机会，可以回流香港做嘢嘅机会，又参加咗好大嘅制作之后，好有缘份同幸运。」

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