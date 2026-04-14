陈蕾6月5日首赴伦敦开骚 盼与乐迷拥抱完整自我 预告唱fans最期待的歌

继今年三月香港站四场全数爆满后，陈蕾将带着她的音乐新旅程远赴英国，举行乐迷热切期待的伦敦首演。这次演出以最新专辑《凝》为核心，诚邀乐迷一同凝视最真实的自我，看清个人成长与生命中的每一个面向，拥抱完整的我。

陈蕾盼一次过唱尽历年经典

对于首次于伦敦演出，陈蕾直言惊喜并非重点：「我未必会拣一啲大家意想不到嘅cover，因为第一次嚟伦敦开音乐会，我好想尽量带一啲耳熟能详、大家最期待嘅歌曲，希望全部都可以喺今次唱比大家听。」意味乐迷有机会一次过重温她历年的经典作品。

陈蕾见盲人街头艺人举《凡星》牌感动

在主办方正式官宣之前，宣传团队特意在伦敦，举行一场别具心思的pre-launch预热活动。邀请了当地著名街头艺人Valentine The Statue，于Covent Garden手持一块印有《凡星》歌词「谁都可发光，只要找对地方」的纸牌进行无声表演。寓意陈蕾即将登陆英国；同时歌词正正是街头艺人的写照，路边就是他们发光的舞台。

陈蕾希望带出一份力量

陈蕾得知后感动说：「见到佢拎住𠮶句歌词，第一个感觉真系好惊讶同感动。好多朋友都有Send俾我睇，佢仲要系盲人，而且拣咗《凡星》里面我觉得最有意思嘅一句。希望喺伦敦见到呢块牌、识中文嘅朋友，都可以带到一份力量俾佢哋。」

伦敦站后未敢走太远

被问及伦敦站后会否延伸至更多城市，陈蕾坦言收到各地乐迷诉求，包括多伦多、加拿大、新加坡及马来西亚等广东歌及华语音乐市场，「但我毕竟冇英文歌，唔够胆走太远住，希望保守啲，去多啲华人嘅地方先。」