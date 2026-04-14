两条友。族暴走丨Alton孖梁彦宗参加民族庆典 体验特色面部彩绘引围观

ViuTV探险旅游节目《两条友。族暴走》由4月6日起，逢星期一至五晚10:30播出。两位主持MIRROR成员王智德（Alton）及梁彦宗（Chris）走进亚洲赤道地带，横跨马来西亚、印尼及巴布亚新几内亚，游走于奇兽异卉之间，深入深藏于丛林、高地及海域的原住民族。节目中二人会探访不同原住民族部落，亲身体验从来都没有想像过的生活方式，展开一场另类旅游冒险。

Alton见证过百民族以歌舞交流

今晚播出的一集，Chris与Alton会带大家参加巴布亚新畿内亚（PNG）最大的民族庆典「GOROKA SHOW」，现场汇聚过百个民族。巴布亚新畿内亚（PNG）是拥有最多民族的国家之一，当地语言多达800种。昔日，为了避免民族之间的冲突，各民族决定不再用刀枪，改以歌舞交流，演变成今日的GOROKA SHOW。两位主持亦有幸亲眼看到不同当地少数民族，包括会用苔藓覆盖身体的MOLVI族，以及收集毛发制成头饰的SULI MULI族等。

梁彦宗为Alton密谋惊喜

两位主持更尝试当地的面部彩绘，吸引大量当地民众围观，令二人更投入庆典。而Chris日前已经有一个秘密行动，与制作团队密谋为Alton准备一个意想不到的惊喜……

