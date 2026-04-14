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吴子冲秘恋尹诗沛五年直播「激咀」放闪认爱 发展姊弟恋终甩「蔡嘉欣前度」标签

影视圈
更新时间：20:00 2026-04-14 HKT
发布时间：20:00 2026-04-14 HKT

34岁的吴子冲早前在TVB剧集《卧底娇娃》中，饰演「索帕」一角备受瞩目，但事业刚有起色，却传出离巢工作8年的TVB，其后表示已跟TVB结束宾主关系。吴子冲多年前曾与「拜金港姐」蔡嘉欣拍拖，被网民标签「蔡嘉欣前度」，原来吴子冲早已换对象，近日在直播中曝光另一半，女方是年长一岁的TVB女艺人尹诗沛。

吴子冲尹诗沛拍拖多年

吴子冲在日前的直播中，与尹诗沛一同出镜，二人透露已拍拖多年：「系啊，我哋一齐已经五年。」网民问吴子冲会否担心被偷拍，吴子冲笑说：「无避忌，都无人影，无新闻价值我哋两个，娱乐头条对我哋都无兴趣。」尹诗沛也附和表示：「无需要特别担心啲咩，我哋都正经人家，正常拍拖。」二人还在镜头前大方放闪「借位亲吻」。

吴子冲尹诗沛获祝福

吴子冲与尹诗沛又在直播中互相比心、对视、整理头发，不少网民送祝福外，又留言：「他们是姊弟恋吗」、「他们居然是情侣？」、「觉得他们好配」，有人估计吴子冲突然公开与尹诗沛的关系，与回复自由身有关。而吴子冲亦曾在访问中，提到尹诗沛是「三观正确」的女生，在TVB最欣赏的演员中，尹诗沛名列前五位。

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吴子冲于3月与TVB结束合约，曾透露是双方和平协商后的决定。吴子冲坦言已经30多岁，不希望未来的人生只有演戏一条路，因此决定向外闯。据悉吴子冲有意自行创业，并担任大专院校的兼职讲师。

尹诗沛被封「御用妓女」

35岁的尹诗沛2010年毕业于TVB艺员训练班，入行已经15年。尹诗沛早期多演性感或反派角色，甚至被封为「御用妓女」，直到近年戏路渐广，在《金宵大厦》、《十八年后的终极告白》等剧中有亮眼表现，演技备受肯定。

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