郑国江获后辈赞赏感动落泪：只系做好本份 85岁填词超过二千首以林子祥最多

《郑国江词名一生纪念 群星演唱会2026》将于下月15至17日一连三晚于伊利沙伯体育馆举行，今日香港经典填词人郑国江(郑sir)联同区瑞强、肥妈、郑子诚出席记者会，分享开骚感受。

区瑞强赞郑sir为「词神」

郑国江现年85岁，区瑞强指他是「词神」，填词超过2000首歌，所写的歌彷如为歌手度身订造，一写即中。肥妈笑言虽则郑国江未曾试过为她写歌，但自己四出登台都唱对方所写的歌，每次唱郑国江的歌也感动到台下观众流泪，更带挈自己赚钱养活一家人。郑子诚大爆当年以郑国江填词的歌曲《涟漪》用来改歌词追女仔，不过并非现任太太。郑国江听完众人赞赏，更感动落泪。

郑子诚爆当年用《涟漪》改词追女仔

郑国江和区瑞强接受访问，提到众人谈及他在歌坛的贡献是否很感动，郑国江坦言好感激，更谦称自己多年来只是做好本份，又指多年来歌手都好尊重作品一字不译，但自己则相反，如果歌手觉得歌词唱起来不舒服，可以一改再改，直到对方满意为止。他说：「男歌手当中唱我的作品最多是林子祥，有80首歌。」

谭咏麟一口答应演出

区瑞强大爆当年郑国江为谭咏麟一手包办成只碟歌词，其中《唱一首好歌》，其实是谭咏麟在录音室边唱一边收郑国江所写的歌词，所以今次郑国江开骚，谭咏麟一口答应，就连林子祥原本5月15日在广州开骚，也答应前来演出，然后完成演出后赶回广州开骚，更呼吁观众准时入场，因为林子祥打头阵演出，另外陈美龄亦专诚由日本返港演出，令郑国江好感动。他说：「一班演出歌手无提过钱字，呢个系郑Sir影响力。」