Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肥妈揭李家鼎暴瘦因施明离世 忆当年见女方与秦祥林对戏紧张「眼望望」 血浓于水劝兄弟放下

影视圈
更新时间：17:15 2026-04-14 HKT
发布时间：17:15 2026-04-14 HKT

肥妈今日出席《郑国江词名一生纪念 群星演唱会2026》记者会，曾跟李家鼎合作的肥妈，提到李家鼎前妻施明早前因病离世，因而李家鼎暴瘦。肥妈表示当年睇住李家鼎追求施明，女方跟秦祥林演对手戏，搞到李家鼎眼望望，就算施明卧床期间，李家鼎忧心到寝食难安。她说：「施明走咗，对鼎爷都系一个解脱！」

叮嘱鼎爷想去旅行就去

谈到李家鼎两名儿子李泳汉和李泳豪不和，肥妈指清官难审家庭事，又指子女不谈父母过，没有父母给予生命就没有今天。她说：「血浓于水，佢哋两个都唔细都做人父母，人系一面镜，你点对家人，将来仔女点对你，过去咗就让佢过去。」肥妈希叮嘱鼎爷想去旅行就去。

谷娅溦离开《中声4》系个人决定

提到谷娅溦在社交网公布离开节目选秀节目《中年好声音4》，问到可觉可惜？肥妈：「呢个系佢嘅决定，无话可唔可惜，每个人都要向前行。」谈到可知谁接替谷娅溦评审工作，肥妈坦言每次录节目在15分钟前才知道赛制，以及参加者所唱的歌。问到可有心水人选提议顶替谷娅溦，肥妈说：「咁鬼多事做乜，做人做好自己就得啦！」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
2026-04-13 18:28 HKT
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
煤气费有回赠 每户最多可享$100！6.30前登记账单 加做多1步即赚 附登记领取教学
生活百科
6小时前
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
带1岁B女去白事掀议！港爸妈曝光家中CCTV「不明现象」崩溃求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
施明遗愿曝光 拒绝争拗最紧要系两个仔好 赴美生活曾遭黑帮追杀 难忍大仔因一事名誉扫地
影视圈
3小时前
恒大许家印当庭认罪。
01:38
恒大集资诈骗案一审开庭 许家印当庭认罪法院择期宣判
即时中国
6小时前
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
旺角兆万放题「红火鲜料火锅专门店」结业！亲做网红拍片救市 老板苦叹：谂到头发都冇晒
饮食
10小时前
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手机惨被「玩残」？中伏爆司机「隐藏玩法」 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
7小时前
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
铜锣湾时代广场周末「静过图书馆」？港人目击叹心酸 网民：千禧年𠮶阵时好旺……
生活百科
23小时前
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
曾志伟搞60围慈善素宴星光熠熠  幼子曾国猷激罕现身  邱淑贞戴过百万名表美人迟暮？  
影视圈
4小时前