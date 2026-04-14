肥妈揭李家鼎暴瘦因施明离世 忆当年见女方与秦祥林对戏紧张「眼望望」 血浓于水劝兄弟放下

肥妈今日出席《郑国江词名一生纪念 群星演唱会2026》记者会，曾跟李家鼎合作的肥妈，提到李家鼎前妻施明早前因病离世，因而李家鼎暴瘦。肥妈表示当年睇住李家鼎追求施明，女方跟秦祥林演对手戏，搞到李家鼎眼望望，就算施明卧床期间，李家鼎忧心到寝食难安。她说：「施明走咗，对鼎爷都系一个解脱！」

叮嘱鼎爷想去旅行就去

谈到李家鼎两名儿子李泳汉和李泳豪不和，肥妈指清官难审家庭事，又指子女不谈父母过，没有父母给予生命就没有今天。她说：「血浓于水，佢哋两个都唔细都做人父母，人系一面镜，你点对家人，将来仔女点对你，过去咗就让佢过去。」肥妈希叮嘱鼎爷想去旅行就去。

谷娅溦离开《中声4》系个人决定

提到谷娅溦在社交网公布离开节目选秀节目《中年好声音4》，问到可觉可惜？肥妈：「呢个系佢嘅决定，无话可唔可惜，每个人都要向前行。」谈到可知谁接替谷娅溦评审工作，肥妈坦言每次录节目在15分钟前才知道赛制，以及参加者所唱的歌。问到可有心水人选提议顶替谷娅溦，肥妈说：「咁鬼多事做乜，做人做好自己就得啦！」

