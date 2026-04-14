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Katy Perry遭Ruby Rose指控性侵 绘影绘声形容︰佢扯开内裤用私处压住我块面

影视圈
更新时间：15:15 2026-04-14 HKT
发布时间：15:15 2026-04-14 HKT

曾与甄子丹合作《3X反恐暴族：重火力回归》的澳洲女星Ruby Rose近日突指控曾遭美国天后Katy Perry性侵，对方发声明斥为对话讲大话！Ruby近日于社交媒体平台发文，指控Katy于墨尔本一间夜店对她作出性侵犯，她表示︰「Katy Perry在墨尔本的香料市场夜店对我进行了性侵犯。」指事发时她年仅20出头，如今已年届40。

Ruby Rose为签证而收声

事件起因，始于一则有关Katy出席Coachella音乐节的帖文。Rose在回应时写道，事件距今已近20年，她一直未能公开陈述。她表示昔日把此事包装成「有趣的醉酒小故事」对外透露，皆为当时不知如何面对，加上Katy曾答应协助她申请美国签证，她才选择沉默。 Rose详述了事发经过，指Katy在夜总会看见她靠在好友腿上躲避对方，但Katy竟拉开自己的内裤并用私密处压在她脸上猥亵，令她当场呕吐；又透露事后她向警方报案，并表示会适时公开讲述整个报案过程。

Ruby Rose声称有照片为证

Rose再提到Katy大可对她提出诉讼，但她相信对方不会那样做，因为事件确实发生过，她手上有照片为证，而且整件事是在公开场合、有多名目击者在场的情况下发生的。 对此，Katy的发言人随即发声明强烈否认所有指控，形容相关指控「完全失实，属危险及卤莽的谎言」，并指Rose有在社交媒体上对多人提出严重指控的纪录，有关指控均遭当事人否认。 

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