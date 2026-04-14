崔碧珈谴责「个别人士」刑事侵权与诽谤 向「大只佬Rocky」提6大重点划清界线：永无任何瓜葛

出身富裕家庭的37岁崔碧珈（Anita）去年12月与58岁前港男冠军「大只佬Rocky」郑健乐突然被爆出「父女恋」，不过事件最后演变成罗生门，虽然「大只佬Rocky」曾晒两人对话截图力证恋情，不过崔碧珈在IG限时动态中否认恋情，还贴出有关「侵犯私隐」的法律条文并扬言「请自重，并尊重法律」。

崔碧珈经理人公司正式启动报案程序

这段耐人寻味的「崔乐恋」今日（14日）再有新进展，崔碧珈所属的经理人公司高影娱乐在官方专页发布严正声明，谴责涉嫌刑事侵权与诽谤等行为，对此已正式启动刑事法律报案程序，怀疑相关人士试图以此手段作为个人宣传或达到特定个人目的，强调与涉事人士永无任何瓜葛。

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崔碧珈经理人公司就事件作出严正声明

今日崔碧珈的经理人公司高影娱乐（Golden Shadow Entertainment ）在官方的社交专页感谢各界和媒体朋友对旗下艺人崔碧珈小姐（Anita Chui） 的关心，并就事件作出严正声明，全文如下：

针对近月有个别人士涉嫌多次主动恶意利用私人通讯内容进行非法披露，并以此断章取义、虚构及歪曲事实、不间断滋扰、公开散布误导资讯，导致公众产生误解以致引发大规模网络欺凌等行为，本公司怀疑相关人士试图以此手段作为个人宣传或达到特定个人目的，特此作出以下严正声明：



1. 严正谴责涉嫌刑事侵权与诽谤等行为：

崔小姐早前曾多次公开表示，不会再就相关私事作个人回应，望不实谣言可告一段落。唯涉事人士多次无视警告，接二连三在完全未经崔小姐允许及知情下，单方面不间断公开陈述及发布失实言论误导公众。此等行为极其自私，已严重侵害崔小姐之个人私隐及名誉，造成长期严重滋扰且已达到不能容忍的限度。



2. 已正式启动刑事法律报案程序：

鉴于相关人士行为近日变本加厉，本公司今日已正式向香港警务处及个人资料私隐专员公署作出举报和递交证据。目前本公司已完成相关证据之公证与存档，相关举报编号已由律师纪录在案。必须强调，未经同意披露私人资料涉嫌触犯刑事「起底」罪行，一经定罪可处监禁及留有案底。本公司将采取法律途径追究到底，绝不姑息。



3. 有关违反《破产条例》之警示：

本公司注意到涉事人士目前正处于破产期。根据香港法例，破产人士有责任如实申报所有收入。若相关人士试图透过此等恶意炒作行为获取直接或间接之商业利益、流量变现、或涉嫌虚报与隐瞒相关收入，本公司将同步向破产管理署提供证据并举报其相关异常行为。本公司必须提醒，任何违反破产条例或不当行为，均可能导致其破产期被依法申请大幅延长。



4. 法律责任不因破产身份而免除：

本公司严正指出，「破产」身份并不代表可以规避刑事或民事法律责任，更非无赖者逃避法律责任的借口。奉劝相关人士莫心存侥幸，以为处于破产期即可逃避法律制裁，继续知法犯法。



5. 与涉事人士永无任何瓜葛：

崔小姐目前正积极收拾心情，全力筹备今年六月于欧洲摩纳哥的第一届「高影国际电影节」(GSIFF) 以及各项演艺工作，无暇纠缠于不实纠纷。为与涉事人士断绝任何方式的关系，本公司已决定放弃追回其早前尚未完成的相关健身课程之预缴余额。



6. 保留追究妨碍司法公正之法律责任：

由于案件已进入正式刑事调查程序，若相关人士今后继续恶意非法披露、歪曲事实或作出任何试图干扰案件调查之公开言论，本公司将保留证据并追究其「妨碍司法公正」之法律责任。



本公司及崔小姐往后将不再就此涉事人士之任何事宜作回应，一切交由法律严正处理。



高影娱乐有限公司

Golden Shadow Entertainment Limited

2026 年 4 月 14 日

郑健乐小狗帐户已删除崔碧珈的IG帐户

「大只佬Rocky」郑健乐暂时未有为事件作出回应，不过他曾被遗弃的小狗开设的IG帐户「bolbol.04042024」，本来在用户简介上标注了自己及崔碧珈的IG帐户，但今日只见他的IG帐户，崔碧珈的IG帐户已被删除。郑健乐日前曾在访问上坚称二人曾是「真系拍拖」，他更公开了与崔碧珈的WhatsApp对话截图，对话上二人以「Baby」、「my love」互称，甚至郑健乐称早已视对方为结婚对象，只要崔碧珈愿意，他更可惜女友因难抵舆论压力及疑自己被人整蛊，最终主动向他提出分手，这段仅维持两个月的短暂恋情火速玩完。其后郑健称报道出街后，已断绝联络一个多月的崔碧珈竟主动透过社交平台私讯他，更将他从所有平台的封锁名单中解除，令他对复合一事重撚希望，但崔碧珈再度发文，称近日在完全不知情下，再次被单方面披露并夸大甚至描绘了一些虚构的私人亲密情节，接著又在贴出有关「起底」及「侵犯私隐」的法律条文，疑要向郑健乐追究法律责任。

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