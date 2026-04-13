Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太极乐队成军40年关系似婚姻 难忘Joey广播道遇女狂迷丨独家

影视圈
更新时间：22:45 2026-04-13 HKT
发布时间：22:45 2026-04-13 HKT

太极乐队为纪念成军跨越40年，将于下月2日假启德体育园举行《太极乐队40周年巡回演唱会-香港站》，五子邓建明（Joey）、雷有辉（Patrick)、朱翰博（Ricky)、盛旦华（蛇仔）、刘贤德（HiFi德），以婚姻来形容队友间的关系，除了学懂互相尊重外，面对问题亦要即时解决，尽量不留过夜，才可保持多年不变关系。撰文：彭丽莎、摄影：谭志光

太极创作两首新歌回馈歌迷

成军逾40载的太极乐队，首次走进启德体育园举行演唱会，Joey透露开始时想先在香港开演唱会，但一直没有期，就去了其他地方做巡演，「突然今年启德有期，就决定喺启德做一个暂时嘅『中途休息站』」。Patrick表示之前有来过启德参与颁奖礼，喜欢这场地的气氛。又透露趁今次成军逾40周年，特别创作了两首新歌回馈歌迷。

Joey、Patrick唱和音？

为纪念已故队友唐奕聪(Gary)，五子在演唱会上特别设了致敬环节，HiFi德预告除了加入新内容，更构思大玩「时光倒流40年」，笑言要两位主音Joey和Patrick做和音，「希望将太极做返40年前嘅band，早期成员有我(刘贤德)、Gary、蛇仔同Ricky。Gary已离开，剩我哋3个，希望3个人组成一队band去唱歌，Joey同Patrick企后面唱和音。」蛇仔提议众人做回40年前的造型，穿回当年的旧衣服。他们又大爆Joey当年在广播道遇上女狂迷，「当时在广播道工作完， 一走出来有很多fans等，见到车顶上有个fans，好似一座佛瞓咗喺车头盖，仲大叫Joey嚟啦！Joey！」他们续说：「个fans落咗地，围住架车追住佢，（点解要围住架车？）因为佢（Joey)惊嘛，咪不断围住架车兜圈。」

为纪念已故队友唐奕聪，演唱会上设了致敬环节。
为纪念已故队友唐奕聪，演唱会上设了致敬环节。
太极乐队曾在《Chill Club颁奖礼 24/25》中，与Dear Jane一同表演。
太极乐队曾在《Chill Club颁奖礼 24/25》中，与Dear Jane一同表演。
太极乐队成军40周年，将于下月2日假启德体育园举行演唱会。
太极乐队成军40周年，将于下月2日假启德体育园举行演唱会。
太极乐队 2021年举行35周年演唱会时，邀请了AK担任嘉宾。
太极乐队 2021年举行35周年演唱会时，邀请了AK担任嘉宾。

太极意见分歧会即晚解决

谈到意见分歧，五子表示尽量会即晚解决。Patrick说：「通常我哋都系喺一啲饮嘢嘅地方开会，有啲人开会唔集中，有人就会拍枱。（拍枱的是否Joey?) 大家估下？」接着Joey说：「通常工作接头人都系揾我，因为我清楚晒所有事，有时有idea要度，谂住open啲，点知班友open得滞，叫极都仲继续倾，咪(拍枱)叫返佢哋返嚟。」

Ricky因工作忽略前妻

提到会否被另一半投诉没有时间陪伴？Joey指其女朋友对自己工作不太感兴趣，却爆队友HiFi德每次出show总要太太常伴左右，HiFi德坦言有老婆在身边会舒服一点。Ricky则表示因经常深宵在录音室工作，而忽略了前妻，「成日都返唔到屋企陪太太，有一晚佢终于顶唔顺，喺街度攞只高踭鞋敲落我个头度，真系扑穿咗，流咗少少血！」HiFi德以「婚姻」来形容五子的关系：「唔好睇我哋唔声唔声，其实每一个都学会相处之道，每个成员就好似一段婚姻，学识咩时候做咩事，大家都好了解同明白呢个道理。」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
新股上市不足1个月即停牌查数 业界称事件不寻常 股价累跌逾64%
股市
14小时前
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
PayMe电子支付平台5.14起新规定！强制1类用户上传身份证 逾期即停用4大服务 附新增步骤
时尚购物
5小时前
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
名导张坚庭轰茶记「以为冇佢唔得」？偕波友转场连锁冰室叹早餐 赞招呼好/颜值高 反惹网民斥︰人哋软劝退你唔知
饮食
10小时前
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
人气两餸饭「权发」遭食环检控 惊见晚市人龙不再？老板娘惨呻「食物没问题」 熟客1原因力撑...
饮食
11小时前
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
入座饮茶送乳鸽！每日指定时段免费享 全港5间分店适用
饮食
12小时前
直至今个周日沙田赛事，莫雷拉 (图) 才开始接外线马，暂时有「大众福星」及「侦探传奇」两驹。
雷神周日首次接外线马
马圈快讯
8小时前
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
行李箱惊险滚落港铁扶手电梯 网民斥违规女乘客一错再错 事后处理手法险酿巨灾｜Juicy叮
社会
6小时前
02:10
36岁无业男扮淫媒做嫖客「食霸王餐」　氹至少4未成年少女性交再呃逾万元
突发
4小时前
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
01:10
姜涛车祸遭票控不小心驾驶认罪轻判1000元 庭上揭意外原因 另因冲红灯及未挂P牌判罚款
影视圈
6小时前
55岁李嘉欣难敌岁月发量减少？ 网民指阳光底下问题明显 赏樱低调放闪令人艳羡
55岁李嘉欣难敌岁月发量减少？  网民指阳光底下问题明显  赏樱低调放闪令人艳羡
影视圈
3小时前