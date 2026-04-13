太极乐队成军40年关系似婚姻 难忘Joey广播道遇女狂迷丨独家

太极乐队为纪念成军跨越40年，将于下月2日假启德体育园举行《太极乐队40周年巡回演唱会-香港站》，五子邓建明（Joey）、雷有辉（Patrick)、朱翰博（Ricky)、盛旦华（蛇仔）、刘贤德（HiFi德），以婚姻来形容队友间的关系，除了学懂互相尊重外，面对问题亦要即时解决，尽量不留过夜，才可保持多年不变关系。撰文：彭丽莎、摄影：谭志光

太极创作两首新歌回馈歌迷

成军逾40载的太极乐队，首次走进启德体育园举行演唱会，Joey透露开始时想先在香港开演唱会，但一直没有期，就去了其他地方做巡演，「突然今年启德有期，就决定喺启德做一个暂时嘅『中途休息站』」。Patrick表示之前有来过启德参与颁奖礼，喜欢这场地的气氛。又透露趁今次成军逾40周年，特别创作了两首新歌回馈歌迷。

Joey、Patrick唱和音？

为纪念已故队友唐奕聪(Gary)，五子在演唱会上特别设了致敬环节，HiFi德预告除了加入新内容，更构思大玩「时光倒流40年」，笑言要两位主音Joey和Patrick做和音，「希望将太极做返40年前嘅band，早期成员有我(刘贤德)、Gary、蛇仔同Ricky。Gary已离开，剩我哋3个，希望3个人组成一队band去唱歌，Joey同Patrick企后面唱和音。」蛇仔提议众人做回40年前的造型，穿回当年的旧衣服。他们又大爆Joey当年在广播道遇上女狂迷，「当时在广播道工作完， 一走出来有很多fans等，见到车顶上有个fans，好似一座佛瞓咗喺车头盖，仲大叫Joey嚟啦！Joey！」他们续说：「个fans落咗地，围住架车追住佢，（点解要围住架车？）因为佢（Joey)惊嘛，咪不断围住架车兜圈。」

为纪念已故队友唐奕聪，演唱会上设了致敬环节。

太极乐队曾在《Chill Club颁奖礼 24/25》中，与Dear Jane一同表演。

太极乐队成军40周年，将于下月2日假启德体育园举行演唱会。

太极乐队 2021年举行35周年演唱会时，邀请了AK担任嘉宾。

太极意见分歧会即晚解决

谈到意见分歧，五子表示尽量会即晚解决。Patrick说：「通常我哋都系喺一啲饮嘢嘅地方开会，有啲人开会唔集中，有人就会拍枱。（拍枱的是否Joey?) 大家估下？」接着Joey说：「通常工作接头人都系揾我，因为我清楚晒所有事，有时有idea要度，谂住open啲，点知班友open得滞，叫极都仲继续倾，咪(拍枱)叫返佢哋返嚟。」

Ricky因工作忽略前妻

提到会否被另一半投诉没有时间陪伴？Joey指其女朋友对自己工作不太感兴趣，却爆队友HiFi德每次出show总要太太常伴左右，HiFi德坦言有老婆在身边会舒服一点。Ricky则表示因经常深宵在录音室工作，而忽略了前妻，「成日都返唔到屋企陪太太，有一晚佢终于顶唔顺，喺街度攞只高踭鞋敲落我个头度，真系扑穿咗，流咗少少血！」HiFi德以「婚姻」来形容五子的关系：「唔好睇我哋唔声唔声，其实每一个都学会相处之道，每个成员就好似一段婚姻，学识咩时候做咩事，大家都好了解同明白呢个道理。」

