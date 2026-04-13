歌手黄峻熙威胁前女友发布私密照案 判监4个月缓刑2年 遭公司火速解约星途尽毁

年仅20岁的歌手黄峻熙（原名黄子晋），因与前女友感情纠纷，以发布对方私密影像作威胁，早前承认一项「未经同意下威胁发布私密影像罪」。案件今日（13日）于西九龙裁判法院判刑，裁判官最终判处被告监禁4个月，缓刑2年。辩方求情时指，案情对女事主造成的困扰及惊吓相对不大，获裁判官接纳。

官指案非最严重 接纳辩方自愿戒毒方案

案情指，黄峻熙在2025年7月与女事主分手后，同年8月到女方家门外要求复合，期间情绪激动，并透过WhatsApp传送女方裸露影片，威胁对方开门。

虽然早前法庭报告显示被告有吸食大麻的习惯，但裁判官表示，未有证据显示毒品问题与本案有关，故接纳辩方提出、由精神科医生及社工等专业人士建议的「自愿性社区戒毒计划及疗程」，让被告解决毒瘾问题。

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辩方指被告初犯已汲取教训

辩方求情时强调，案发时警方迅速到场拘捕被告，对女事主造成的困扰时间不长。辩方又指，女事主亦曾以类似方式威胁被告，因此认为被告的行为对女事主而言「相对不惊吓」。裁判官判刑时同意案情并非最严重类别，被告的倒数讯息亦未对事主造成额外惊吓，考虑到被告属初犯，已还押35天，决定给予机会，判处缓刑，期望能达到阻吓及警惕作用。

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黄峻熙事发后遭英皇即时解约

黄峻熙曾为英皇娱乐旗下新人，于2025年首度推出个人单曲。案情于同年10月曝光后，英皇娱乐高层霍汶希回应指，公司在事前并不知情，并在得悉事件后，已即时终止与黄峻熙的合作关系，其官方网站的相关资料亦随即被移除。

案件编号：WKCC 3784/2025