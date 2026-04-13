柯炜林因祸得福 感激观众爱护 事业上升期惊爆患癌丨名人杂志

2025年对柯炜林来讲是一个艰难的时候，入行后看似顺利的演艺路，命运却要他在最当扎的时候面对病魔，他在去年7月公开确诊肺腺癌第四期，直言花了很大的力气去面对以及调整心情，现时靠服药控制病情，又说一直以为没有人认识自己，没想到公开病情后，会受到大家高度关注，虽然感到有压力，但也感谢大家的支持。撰文：黄佩丽 摄影：林宾尼

柯炜林坦言公开患癌的消息后，得到更多关注，亦感激很多观众都很爱锡他。

柯炜林在《大蒙》中扮演台湾戒严时期的一名三轮车伕，是大时代小人物。

片中其角色「赵公道」在机缘之下，拯救了初来台北便陷入危险的方郁婷。

柯炜林近日忙于为新戏《大蒙》宣传，他在戏中饰演因战乱流亡到台湾的外省兵，孤身来台身无分文，每天靠着当三轮车伕勉强糊口度日，个性粗豪、满口脏话实则心地善良，在机缘下意外拯救了初来台北便陷入危险的方郁婷，2人虽素未谋面，却仅因一面之缘成为彼此的牵绊。

柯炜林为了《大蒙》频练带口音国语。

去年凭《大蒙》获金马影帝提名，虽然最终没攞奖，但柯炜林有入围便满足。

柯炜林频练带口音国语

柯炜林亦凭该片在《第62届金马奖》入围最佳男主角，惜最终以一票之差输给张震，但他笑指能够入围已是一个肯定。他回忆拍摄《大蒙》时有很多难忘时刻，最有趣的是他的角色要讲带有口音的国语，让说得一口流利国语的他要以「港普」作参考，他坦言拍摄时感到压力，但压力并非来自讲对白的口音，而是戏中的历史背景。《大蒙》的故事背景是台湾的戒严时期，是最可怕的白色恐怖时代，故事的人物剧情虽是虚构，背景却是真实的。柯炜林表示这段历史对台湾来说很重要，事前也做了不少资料搜集，了解当时的社会环境，他指导演对他有要求，他作为演员也对自己有要求，笑言压力很多时都是自己给自己。

柯炜林演绎性格乐观小人物

柯炜林在戏中是大时代中的小人物，当其他角色都以严肃为主，他饰演的「赵公道」却充满欢乐，可说是戏中唯一的喜剧担当。问到角色性格与他本人是否很相似？柯炜林直言是完全相反，「赵公道和我是两个极端，可能大家会觉得我们都经常嘻嘻哈哈，但赵公道真的很乐天，是那种一挞落床就会睡着的人，我就会在床上躺很久都睡不着，又经常胡思乱想，想太多就会钻牛角尖，不要看我笑起上来有酒窝，但其实我是笑骑骑放毒蛇那种人。」

治疗过后，柯炜林去年9月重登《笨蕉大剧院》的舞台，获全场观众鼓掌打气。

患癌后柯炜林专心治疗，无奈未能为电影《触电》宣传。

柯炜林在新生代的一批演员中，绝对是瞩目新星。

看似顺利的演艺路，命运却要他在最当扎的时候面对病魔。

柯炜林努力抗癌重返舞台

柯炜林又以「蛊惑」形容自己，读书时见到同学做坏事，只要不是伤天害理，他甚至会为对方掩护。访问期间见他不时周围动坐不定，他笑言很怕面对陌生人，但为了宣传电影也要努力去做，更指在网上做过与ADHD有关的测试，发觉自己都有ADHD的倾向，但没有向专业人士问意见，笑言对工作没有太大影响，因为自己一拍戏就会变得非常专注。

柯炜林在新生代的一批演员中，绝对是瞩目新星，看似顺利的演艺路，命运却要他在最当扎的时候面对病魔，他在去年7月于社交平台公开确诊肺腺癌第四期，除了未能为电影《触电》宣传，首次主演的舞台剧《笨蕉大剧院》亦要由另一男演员余家溢顶上，但他未有放弃，在第25场时如愿上台，最终顺利完成了20场的演出。

柯炜林坦言当初得悉患癌时心情不好过，自己也花了不少时间来调整心情。

柯炜林去年7月公开确诊肺腺癌第四期，现时靠服药控制病情。

柯炜林用了很多力气接受患癌

柯炜林直言去年并不易过，当知道自己患癌时，花了不少时间调整心情，「我真的用了很多力气去接受这个病，当我能公开告诉大家时，它已不会再特别影响我的情绪，当然都总会有被牵动的时候，但至少我愿意去讲。当时会公开，好大原因是不知能否应付50场舞台剧，既然都要讲一个做不到的原因，与其讲啲唔讲啲，不如索性都讲出来，不过我讲了出来之后，才发现原来有很多人认识我。」他直言入行多年，一直以为鲜有人认识自己，但自从他公开病情后，真的多了很多关注，「原来连送货的哥哥都识我，可能他未必看过我的电影，但他有看剧，会知我在剧中叫甚么名，香港观众好锡我，但他们和我一样都很怕丑。虽然大家的高度关注都令我感到有压力，但我很感谢大家的支持。」他表示现时靠药物控制病情，相信病情对日后工作没有太大影响，如有机会更想挑战动作戏。