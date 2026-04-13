黄建东为失言道歉承诺日后更慎言 刘洋首演音乐剧广东话对白压力大：怕讲成粗口

刘洋、黄建东、胡渭康、梁兆明、杜小乔、杜咏心等今日到观塘出席音乐剧「花影梦 Dreams in Bloom」记者会。音乐剧原定于6月20及21日晚上在文化中心举行2场，由于反应热烈宣布加开18、19日的夜场及20、21日的日场，4天合共演出6场。主演的谷娅溦因工作调动关系，虽然未能现身出席，但透过影片分享加场喜悦！

胡渭康爆刘洋排到流汗

首次参与音乐剧的刘洋于剧中一人分饰两角，分别饰演谷娅溦的爸爸及胡渭康的大厨朋友，由于全剧为广东话对白，刘洋坦言有难度：「之前都试过拍《爱.回家》，只是讲，但呢度又要讲又要唱，压力真系好大。」身旁的胡渭康笑言各人在排戏的时候，排戏房是很冻的，但刘洋十分认真，排到流汗。黄建东指刘洋每次看到台词都会主动提问，还爆刘洋的太太担当老公的翻译员。刘洋自爆经常被太太骂他说不好台词：「我觉得自己好笨！」亦担心自己说广东话台词变粗口。胡渭康和黄建东亦笑言演出时已有心理准备，听到刘洋的口音对白会忍不住笑。

黄建东重申无意冒犯批评女性身体

提到黄建东早前在网上贴文评论华裔女星Lana Condor胸部，遭网民围插指不尊重女性，引起轩然大波，东东即收起笑脸，为其失言评论道歉：「我发现自己出咗一个唔恰当嘅post，第一时间已经移除咗个post，同去道歉，我想重申，我系绝对无意冒犯或者去批评女性嘅身体，绝对唔会嘅，我觉得自己系上咗一课，日后我会更加慎言、更加小心，我好多谢大家嘅批评，多谢大家嘅所有意见，我全部接受嘅，全部睇到嘅，收到晒！」身旁的胡渭康亦补充表示：「其实我哋大家都喺错误中成长， OK嘅，冇嘢嘅！」