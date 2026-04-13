73岁前TVB绿叶王骆应钧近况堪忧？内地「揾食」被捕获 颈现青筋身形消瘦惹关注

73岁的前TVB「绿叶王」骆应钧自大病康复后，近年已大量减产，甚少在香港露面，反而热爱拍片放到社交平台与网民交流。骆应钧近日被网民在潮州一间牛肉火锅店偶遇，并将影片上传至社交平台，引发网民热烈讨论。

骆应钧气质依然

从影片所见，骆应钧当时正在火锅店进行拍摄，身穿简洁的蓝色风衣搭配黑色西裤，一头自然的银发，尽显儒雅气质。骆应钧身形比以往消瘦，与人交谈时颈部筋脉略为明显，但精神状态极佳，全程笑容满面，与现场工作人员有讲有笑，态度亲切，毫无明星架子。

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骆应钧越老越帅

不少网民见到骆应钧越来越瘦，担心其健康：「现在那么瘦了」、「怎么瘦了好多？请保重身体」，也有网民感叹岁月不饶人：「老了很多」，但也有网民认为其气质和风度依然：「越老越帅」、「体态保持得很好」、「气质也很好」、「不秃、不胖、不油」等。

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骆应钧入行超过半世纪，曾参演无数经典剧集，当中以《射雕英雄传》的「黄药师」、《倚天屠龙记》的「金毛狮王」谢逊、《流金岁月》的二叔等角色，最深入民心。骆应钧2011年离开效力多年的TVB后，曾转投HKTV。

骆应钧近年减产

2019年骆应钧曾因肾石问题，两度接受繁复手术，住院40多天，并要休养长达四个月。骆应钧此后开始减产，甚少在幕前曝光。近年骆应钧在内地发展，多接登台工作，还紧贴潮流，积极经营社交平台，与网民互动。

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