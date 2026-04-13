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麦明诗家族靠「龙床盘」纳米楼7年赚150万 揭秘麦母「炼金术」出招再赚一笔

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-13 HKT
发布时间：19:00 2026-04-13 HKT

「十优港姐」麦明诗人生顺遂，连置业都投资眼光精准。近日麦明诗母亲何小娟出手，成功以213.8万元放售有「龙床盘」之称的屯门菁隽单位。连同今次售出的物业，麦明诗与家人早年一同购入的三伙「龙床盘」已全数沽出，账面获利合共约150万元，可见投资有道。

麦明诗家人逆市获利

市场消息指，是次售出的单位为于屯门菁隽低层一个141平方呎的开放式单位。据悉该单位最初以210万元放盘，因市场反应热烈，吸引多组买家洽购，最终在妈妈何小娟的策略下，成功反价3.8万元，以213.8万元成交，平均呎价高达15,163元。比起上月一个同类型单位的成交价，今次高开6%，可见其叫价能力。

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翻查记录，麦明诗与父母及胞兄早在2019年，以620.2万元大手购入菁隽三伙单位作长线投资。当时由麦明诗持有的单位，购入价仅190.9万元，直到2021年转至母亲麦何小娟名下，一直用作收租，持货约7年至今易手，账面赚近23万元或12%。

麦明诗家族理财有道

而麦明诗哥哥麦明山持有的另外两伙单位，早在2020年及2021年先后沽出，当时分别以272万元、285万元易手，大赚56.3万及71.4万元。此外，麦明诗与哥哥麦明山于2021年初，分别斥资以810万及868万元购入长沙湾「四小龙」宇晴轩3座高层相连单位，当时有估计用作自住。

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