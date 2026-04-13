姜涛不小心驾驶案判罚款1000元 P牌仔曾驾宝马IX撞毁 留阴影暂换日本车代步

人气男团MIRROR成员姜涛，因去年底驾驶其宝马IX电动车在坚道发生交通意外，被控不小心驾驶。今日（13日）由律师代表承认控罪，被判罚款1000元。回顾姜涛「一take pass」考获P牌后，对爱车「老婆仔」呵护备至，却因疲劳驾驶导致车祸，留下阴影。

姜涛不小心驾驶罪成判罚款

姜涛今日（4月13日）因去年11月一宗发生在香港岛坚道的交通意外，被法庭裁定「不小心驾驶」罪名成立，判处罚款1000元。据悉，当时仍是P牌司机的姜涛，驾驶时不慎撞毁护栏，今日案件由律师代为处理，姜涛本人未有现身。

姜涛被誉「驾驶天才」15分钟一take pass

姜涛的驾驶历程始于去年初，当时《星岛头条》曾独家报导他成功考获车牌。据称他仅上了10多堂课，便以15分钟的优异表现「一take pass」，被赞誉为极具驾驶天份。

姜涛放弃法拉利豪掷60万购宝马IX

荣升「P牌仔」后，姜涛曾心动考虑购入男士梦幻名车法拉利。但经过深思熟虑，他最终选择了更为实用的黑色宝马IX系列电动车，豪掷约60万一次付清，作为对自己辛勤工作的奖励，并暱称其为「老婆仔」。

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姜涛新手上路数月即遇意外

今年1月《东周刊》爆料姜涛曾发生交通意外，据其密友透露，这位新手司机在新车落地仅数个月后，便在去年底发生了交通意外。当时仍是P牌的姜涛不慎将心爱的宝马撞至擦花及凹陷，幸好他本人仅受轻微擦伤，并无大碍，事后亦有报警处理。这次意外让姜涛相当「肉痛」，爱车随即送厂维修。自此之后，他对驾驶变得格外小心，并因留有阴影，决定暂时转开一辆价格较亲民的日本车代步。姜涛于今年2月时表示，指撞车已是很久之前的事，他的身体没事，只是车身弄花了一点。当天他十分疲累而导致发生小意外，而家人亦有担心他的安全。因为宝马仍在修理中，故此决定租日本车代步。

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