云文子少时专心修炼内丹功夫弃芭蕾舞 喜遇女团始祖区海伦即集邮

玄学天后云文子师傅大力支持各界艺术及慈善活动。前晚抽空出席「The Studio 54 Ballet Gala 2026」Glam & Groove 2026年香港芭蕾舞团舞会，活动以经典Studio 54为主题，庆祝香港芭蕾舞团最新三部当代舞作品《华丽摇滚》公演，盛大筹款晚宴于The Henderson Cloud 39举行。

云文子有芭蕾舞情意结

云大师原来对芭蕾舞有个情意结，因少时需要大量时间修炼内丹功夫，所以无闲再报读芭蕾舞班，眼见同学仔放学也穿上漂亮的芭蕾舞服上兴趣班，也心心眼非常羡慕，但从没动摇对修炼坚持。直到长大后便能随意满足对时尚的追求。宴会上，她与型男模特儿Jeremy（黄俊豪）大谈时装经，得悉其开设名人时装寄卖店有声有色，大赞年轻有为及非常支持。将旧物出售，赋予其二次生命的概念够环保，又能推动循环经济。

云文子遇区海伦

云大师二度应香港芭蕾舞团筹款晚会联合主席Maya Lin邀请出席晚会，因有别于一般晚宴形式，宴会更安排了香港芭蕾舞团的精彩表演，歌舞唱跳，乐在其中。眼利的云大师，一眼认到名媛区海伦，是当年风靡一时的唱跳组合Echo。众人哗然。云大师笑道：「Helen冻龄保养得好好，女团始祖点可以唔识！」