阮玲玉、马龙白兰度、谢贤、张曼玉齐集「修复瑰宝-电影马拉松」 东九播5出数码修复经典

康乐及文化事务署（康文署）香港电影资料馆（资料馆）将推出放映节目「修复瑰宝－电影马拉松」，由5月16至17日一连两天，在东九文化中心剧院放映五部经数码修复的影坛经典，带领观众穿越百年光影长河，感受电影的永恒魅力，电影门票一律为70元，现已于城市售票网（www.urbtix.hk）公开发售。节目为资料馆25周年志庆及「香港流行文化节2026」节目之一。

开幕电影《神女》

开幕电影《神女》（1934）（4K数码修复版）由吴永刚执导，讲述阮玲玉饰演的主角为独力养活亲儿，而沦为街头暗娼的悲剧。阮玲玉以细腻的演出，配合吴永刚极富表现力的镜头语言，令电影在展现女性的坚韧同时寄寓人文光辉，并确立阮玲玉与中国早期电影的世界地位。今次放映的是中国电影资料馆全新4K数码修复的版本，配以著名作曲家邹野创作的乐曲，带来全面提升的沉浸体验。

《神女》、马龙白兰度、谢贤、张曼玉齐集「修复瑰宝 - 电影马拉松」。

《神女》（1934）（4K数码修复版）电影剧照（鸣谢中国电影资料馆）

开幕电影《神女》由吴永刚执导。

《神女》讲述阮玲玉饰演的主角为独力养活亲儿，而沦为街头暗娼的悲剧。

茂瑙的史诗杰作《日出》

德国表现主义大师茂瑙的史诗杰作《日出》（1927）（2K数码修复版），是他在荷里活执导的首部作品。电影讲述农夫本欲设计弑妻后与城市女子厮守，后来却心生懊悔，揭示人性善恶、爱与救赎的故事。电影以当年具开创性的流动摄影技巧和同步音效与音乐，获公认为默片时代的完美艺术结晶。

《日出》（1927）（2K数码修复版）电影剧照（鸣谢Park Circus_Disney）

张曼玉演活阮玲玉的传奇一生

《阮玲玉》（1992）（4K修复导演版）由关锦鹏执导，张曼玉担纲演出阮玲玉的传奇一生。电影以张曼玉的精湛演绎、阮玲玉的演出片段，以及剧中演员对角色的纪录对谈互相交织而成的「戏中戏」结构，重现30年代的影坛风华，不单是对阮玲玉的致敬，更是一场关于女性在大众目光下面临困境的深刻对话。

《阮玲玉》（1992）（4K修复导演版）电影剧照（©2010 星空华文传媒电影有限公司保留所有权利）

张曼玉演活阮玲玉的传奇一生。

梁家辉在《阮玲玉》入面饰演蔡楚生，是一名电影导演。

《教父》公映五十周年

被誉为影史瑰宝及最伟大电影之一的《教父》（1972）（4K数码修复版）由法兰西斯哥普拉执导，故事讲述黑帮家族两代权力交替，探讨家庭、忠诚与背叛，精密的叙事结构与光影设计蕴藏黑色魅力，揭露地下世界的权力运作与道德暗角。今次选映的修复版是导演亲自为公映五十周年监修，声音和画面更接近他的原本构想。

《教父》（1972）（4K数码修复版）电影剧照（鸣谢Park Circus_Paramount）

《教父》被誉为影史瑰宝及最伟大电影之一。

谢贤《英雄本色》奠定基础

香港电影的写实主义经典《英雄本色》（1967）（4K数码修复版）由龙刚执导，讲述谢贤饰演的释囚重返社会的艰辛历程。电影以兄弟情谊为主轴，深刻呈现释囚更生与社会接纳的议题，并为后来「港产英雄片」奠定基础。资料馆为这部电影安排修复并举行香港首映，让更多观众能一睹这部本土经典的艺术光芒。

谢贤《英雄本色》为后来「港产英雄片」奠定基础。

《英雄本色》（1967）（4K数码修复版）电影剧照（鸣谢Film Magic Pictures Limited）

《英雄本色》（1967）（4K数码修复版）电影剧照（鸣谢Film Magic Pictures Limited）

放映电影先驱卢米埃兄弟纪录片

此外，每场电影将设映前或映后谈，由中国电影资料馆代表、导演关锦鹏、龙刚导演太太龙胡梓婷，以及影评人乔奕思和登徒等主讲。节目另设两场免费放映作为延伸活动，于5月25日在资料馆电影院放映两部以电影先驱卢米埃兄弟为主题的纪录片：《卢米埃：光与影的故事》（2016）及《卢米埃！电影光映旅程继续》（2024），带领观众从电影诞生之初，漫游至当代的传奇光影。免费放映须凭票入场，门票将于5月16至17日上述每场放映结束后，在东九文化中心剧院外的接待处供持票观众领取，额满即止。

《卢米埃：光与影的故事》（2016）剧照

《卢米埃！电影光映旅程继续》（2024）剧照