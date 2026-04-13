Lokman、阿祖、梁仲恒要令观众又喊又笑 7人强大阵容演绎感人家庭故事｜名人杂志

MIRROR 队长杨乐文（ Lokman ）日前凭舞台剧《我推的男子》获提名舞台剧「最佳男主角（喜剧 / 闹剧）」，气势如虹。今年 5 月他将再踏台板，与刚升呢为人妻的阮小仪、梁仲恒、王耀祖（阿祖）、胡丽英、阮韵珊（ Melody ）、倪秉郎等，合演 18 场温情舞台喜剧《关于那只龟回魂的故事》。台前幕后火花四溅，阿祖更大爆为 Lokman 不计成本，剧组由原本六人突变七人团队；梁仲恒则发现阮小仪「开心果」以外的另一面； Lokman 就预告剧情既感动又好笑，奉劝大家记得带定纸巾入场。撰文：娱乐组 摄影：谭志光

阿祖调整心态处理生离死别

这出拥有强大演出阵容的舞台剧讲述一只家传老龟离世后，家人为牠举办告别礼，过程中家庭成员却产生矛盾，争拗不断，最后再重拾亲情可贵。监制兼演员阿祖透露，创作灵感源自他与已离世爱犬之间的真实经历，几年前他的爱犬突然离世，而他一直视牠如亲生女儿，从没有心理准备她会有离开的一天。而在告别礼上，他非常伤心，但见到爸爸轻抚爱犬，说了句：「我好多谢你令到我每日都咁开心。」那一刻，他突然领悟到，与其沉溺伤痛，不如记住彼此之间温暖的回忆。

爱犬的出现令他与家人的关系更加密切，阿祖坦言：「我可以选择继续伤心，但相信狗仔已完成了牠的任务，唔需要咁伤心。生命长短我们无得选择，但我们可以选择怎样面对它。」这份领悟让他决定将经历搬上舞台，而编剧兼演员之一的 Melody 听完后亦深有共鸣，就用「龟」去呈现这个笑中有泪的故事。

左起︰梁仲恒、杨乐文和王耀合演《关于那只龟回魂的故事》，是走温情喜剧路线，会让观众又笑又喊。

（左起）梁仲恒、杨乐文和王耀祖虽初次合演舞台剧《关于那只龟回魂的故事》，但三人已经相当合拍。

阿祖是《关于那只龟回魂的故事》监制兼主演。

Lokman 剧中放笑弹

Lokman 家中养有 3 只猫，虽然未有任何生离死别经历，但他坦言与动物相处时，其实亦体会到彼此之间的爱。在筹备舞台剧期间，他更开始调校心态，将来若爱猫逝世应该要怎样处理。 Lokman 今次在舞台剧挑战饰演「表弟」，是一名任职看更，躺平佛系的废青 ，同时亦是全剧的搞笑担当，「我觉得他（表弟）在这个家庭里，有少少似家庭小精灵，旁观晒所有事，看着大家的磨擦，然后才轻轻出手解决问题，之后又静静退场。」

Lokman 指角色与自己亦有相似之处：「都系习惯执头执尾，不过最大分别是，到最后出来处理问题时， Lokman 会更加大力，温度会热些，不像表弟那么淡淡然。」 Lokman 虽有舞台剧演出经验，但排练时听到演员讲起演艺学院歌剧院这个场地很大时，都有点心怯：「听到𠮶阵时我都有少少惊，但一直想挑战。」

Lokman笑言今次在《关于那只龟回魂的故事》担任搞笑担当。

Lokman家中养有3只猫，是爱猫之人。

Lokman在《关于那只龟回魂的故事》挑战饰演「表弟」，是一名任职看更，躺平佛系的废青。

Lokman︰「我觉得他（表弟）在这个家庭里，似小精灵旁观晒所有事，看着大家的磨擦，然后才轻轻出手解决问题。」

梁仲恒未够班养宠物

相反，梁仲恒近年频频踏足演艺学院歌剧院，他大赞说：「都几好，又够斜，又不会觉得好远，就算最后一排，都不会觉得好远。」梁仲恒今次在剧中扮演一位动物传心师，同时亦与阿祖饰演一对同性恋人，「我不是他们屋企的一分子，但好想加入这个家庭，亦会跟所有人都有对手戏，就算跟表弟 Lokman 都会有一场戏。」本身没有养动物的他，坦言喜欢动物，但自觉未有能力负这样重大的责任，「好惊，我自己对自己都冇信心。」

梁仲恒坦言喜欢动物，惟自觉未有能力负这样重大的责任。

《关于那只龟回魂的故事》走温情喜剧路线，杨乐文、梁仲恒要令让观众又笑又喊。

阿祖与梁仲恒在《关于那只龟回魂的故事》中扮演一对同性恋人，所以合照也要制造暧昧氛围。

6 人突变 7 人团队

Lokman 凭舞台剧《我推的男子》首获提名争剧帝，原来阿祖是看过此剧后，发现 Lokman 可塑性甚高，「选角时 Melody 已高度推荐 Lokman ，当时我不肯定，因为纯粹我不认识他，而原先剧本甚至没『表弟』这个角色。」相约吃饭后，他马上认定 Lokman 非常适合，更提议为他度身订造一个废青角色，「对 Lokman 来说，他会觉得好好玩，冇嘢要解决，负责出来攞彩，系一粒笑弹。我跟 Lokman 讲的时候，他的眼睛发光，我就知啱啦，于是即刻改剧本，再加呢个角色落去。」他续爆：「本身因 budget 问题谂住 6 个人做，之后加 Lokman 变咗 7 个人做，但我觉得这个选择系好好。」

至于梁仲恒则一早已在阿祖选定的名单上，当时阿祖身处外地，于是与梁仲恒透过 Zoom 见面，阿祖表示本来准备好要花一番唇舌游说对方，谁知梁仲恒听完剧本后，爽快一句：「我做！」原来他很少在舞台上演喜剧，难得机会。于是火速成事。阿祖更大赞这个配搭非常好，「两个表面 cool cool 地，但系两个内心都几有热度，咁先可以做到感动人，又有温度的 show 。」

虽未曾经历与爱猫生离死别，但Lokman在筹备舞台剧《关于那只龟回魂的故事》时已开始调校心态，学习怎样面对。

阿祖表示看过《我推的男子》后，就深觉Lokman可塑性强。

阿祖指舞台剧《关于那只龟回魂的故事》的创作灵感源自，他与已离世爱犬之间的真实经历。

小仪另一面向

小仪向来是大家心目中的开心果，今次阔别 13 年再踏舞台， Lokman 表示非首次与她合作，小时候已参加过《森美小儿歌剧团》，「小仪冇乜点变，感觉、气氛、气场都系咁。」他又大赞这个班底：「每次去做宣传都好好玩，围读时大家弹性好强，个个都勇于去分享，冇乜计较，能量好高，我都好期待真正排练时嘅火花。」梁仲恒则是首次跟小仪合作 ，「我认识小仪都是在萤幕上，或者电台节目中的她，大家都知道她钟意嘻嘻哈哈，我好期待在剧中看到另一个面向的小仪，围读时她给我的感受已经很不同。」

Lokman、阮韵珊、倪秉郎、阮小仪、阿祖、梁仲恒、胡丽英和导演陈焯威首次围读《关于那只龟回魂的故事》剧本，已经好有火花。

梁仲恒指围读时已觉小仪本人有别于幕前形象，希望合作下来会发现她的另一面向。

带定纸巾入场

最后，被问到最想观众在舞台剧带走甚么讯息？梁仲恒答得干脆：「想大家睇得开心。」 Lokman 则大爆围读时已相当感动，相信排练之后感受只会更深，并奉劝观众最好带定纸巾入场。至于阿祖就说，「希望观众能带走的可能是一个笑、一滴眼泪，又或者一种窝心的感觉。」他补充道：「宠物唔系人人有，但家人就一定有。我们是通过宠物讲一家人的故事，我自己系有共鸣，第一次睇剧本系有喊，希望大家睇嘅时候都觉得满足。」

舞台剧《关于那只龟回魂的故事》即将上演！