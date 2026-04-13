卢广仲红馆尾场个唱考验歌迷音准惊呼「大癫」 三度Encore观众15分钟不愿离场 约定每年红馆见

台湾「三金天王」卢广仲一连三晚在红馆举行的《HeartBreakFast 伤心早餐店》演唱会，昨晚圆满结束！尾场林家谦、曾比特捧场。台湾新生代创作男歌手兼师弟吕允继续担任暖场表演嘉宾，打头阵献唱了《空拍》及《回邮》两首歌曲，之后又以广东话跟现场观众打招呼，又感谢师兄卢广仲及公司给他这次表演机会，并表示5月9日会来香港办专场演出。接着播出歌曲《太阳与地球》的MV后，化身音乐调酒师的卢广仲，以歌曲《一夜一夜一夜》为演唱会揭开序幕。

卢广仲歌迷情绪高涨

来到尾场，现场观众情绪特别高涨，卢广仲在献唱《死在你的胸怀》时，突然考验歌迷音准，他唱一句，要观众跟着唱一句，即使有几高音，观众依然跟到，他也忍不住以广东话笑说：「大癫！」为纪念已故好友方大同，卢广仲继续以组曲形式，演绎大同的歌曲《Lovesong》、《才二十三》、《爱爱爱》、《苏丽珍》、《好不容易》、《为妳写的歌》向故友致敬，部分观众亦被忍不住落泪，场面感人。紧接着献唱《我爱你》、《早安，晨之美！》两首轻快歌曲时，歌迷的情绪再次高涨起来，卢广仲亦不时跑来跑去，走近台边与粉丝互动，亦突然高呼：「Hong Kong！」穿上白色短身恤衫的卢广仲不时露出结实腹肌，期间兴奋得跪在地上，与粉丝一齐原地跳，之后又拿着「咪Stand」挥舞，全场high爆！

卢广仲自我挑战不抱结他

狂歌完一轮后，卢广仲继续晒广东话向观众说：「点先？」有粉丝大叫「我爱你！」他亦以广东站回应：「多谢晒！」之后他又自我介绍：「我是小队长卢广仲，香港的朋友，我回来了！yeah～」他表示自己唱歌快20年了，觉得自己的声音和唱歌的能力一天天进步，但觉得仍可以更好，相信大家也有在努力的事情，希望大家都跟他越来越好。他亦谓自己过去没有自信，欠缺安全感，演出时一定抱着结他，今次不拿结他唱歌，是自我挑战成功。他亦笑问粉丝：「每年都约你哋来呢度唱歌手好唔好呀？」他表示今次是他第一次在红馆演出三天，对他来说这不只是工作演出或体验，是人生的过程。他续说：「我第一次来港唱歌，在广东道Hard Rock Cafe，是一个一、二百人的场地，有些事要慢慢堆叠，就像今天是星期天，如果没经历星期一至星期六，也不会来到礼拜天。」他说罢台下观众也忍不住哈哈大笑。

卢广仲演唱会三度Encore

在Encore环节，卢广仲献唱《刻在你心底的名字》后，从裤袋取出一张「猫纸」逐一鸣谢赞助单位，然后问现场观众：「我的假发很好看吗？」之后又突然率领全场观众大玩人浪，继而送上歌曲《太阳与地球》与一众乐队90度鞠躬道谢，然后再说：「谢谢大家，我爱你！下次见！」在粉丝的呼唤下，卢广仲再度出场二度 Encore，并送上《Nice to meet you》，及自弹自唱《慢灵魂》，临走前又再跟观众道别：「下次见！」不过，一直未舍得离场的歌迷，不停大叫Encore，成功呼唤了他再走上台，歌迷仍不肯离开继续大叫Encore，小队长竟再出台，问大家现在几点？三度出来Encore的他，最后送上《大人中》为香港站的演唱会划上完美句号。完场后，不少歌迷仍留在场馆近15分钟不愿离场。