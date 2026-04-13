佘诗曼难忘拍《宫心计》压力爆煲失眠半年 亲揭22吋「佘腰」之谜：我食极唔肥

TVB娱乐访谈节目《一周星星》今晚（12日）一集嘉宾，是《正义女神》主演佘诗曼及谭耀文，负责向两人问问题的嘉宾，则分别有黄宗泽、草蜢、陶大宇、黎耀祥、文颂娴、何广沛，及与阿谭合作无间的梁小冰。

谭耀文赞阿佘落泪Timing超精准

向来快人快语的阿佘，今次将先后回应「高超落泪技巧」、「立定遗嘱」、「7日时间背100页对白」及「食极唔肥」等多个传闻及热话。谈到喊功，阿谭大叹阿佘落泪Timing超精准：「佢真系可以去到边一秒要喊，就揿掣可以喊架喇。」区永权闻言即打蛇随棍上追问，指曾有《宫心计》幕后指出，阿佘对剧本时不但主动问工作人员「边一句要喊，更会问埋「要左眼还是右眼（落泪）。」到底阿佘会点回应？而谈到《宫心计》，阿佘坦言由于监制要求高压力爆煲、故拍毕后依然因压力关系失眠长达半年，后求诊中医的答案是「好似跑车开咗turbo唔识停」。

佘诗曼食极都唔肥

至于被闺密文颂娴「指控」为何食极都能拥有「千年佘腰」？阿佘忍不住开心谓：「我真系食极都唔肥，同埋我一定要食消夜！」阿佘更细述如果不吃消夜，她会如何跌入「为食地狱」，而且更会有后遗症：「如果我唔食消夜就瞓觉多过两、三日，我系会瘦架。」而当阿佘说出吃过「最Heavy的消夜」是甚么时，全场更陷入疯狂尖叫，阿谭又忍不住：「可唔可以借啲DNA嚟验吓？」阿佘最终更会亲揭之所以拥有这样体质，全因一次极致的拍剧经历！

佘诗曼分享「背默大法」

此外，阿佘还应何广沛要求，开心Share「超认真剧本背默大法」：「我坐车系唔讲嘢架，咁我前面有一叠通告单，我就会反转佢嚟系咁写系咁写，写完一次背完啦，再写一次、再写一次、再写一次。即系一段（对白）我写五次、六次，咁就一定记得啦。」另制作组还找到了阿谭当日参加《新秀》时，所表演的超精采后空翻，以及阿佘当年拍摄《无名天使3D》时的超高难度飞天遁地动作场面，阿佘更会大谈当年忙到冇觉瞓的拍剧辛酸史。