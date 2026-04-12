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VIVA备战英皇家族骚嗌紧张 首去启德睇师兄谢霆锋个唱大感震惊

影视圈
更新时间：23:15 2026-04-12 HKT
发布时间：23:15 2026-04-12 HKT

英皇娱乐为庆祝成立25+周年，将于下月3日及4日在启德体育园主场馆举行「25+英皇群星演唱会」，为隆重其事，今日（12日）在观塘举行「EEG 25+ Busking」，泳儿(Vincy)、女团VIVA、黄明德、黎展峰(Andy)、洪助升（Aiden)等旗下歌手现身参予演出、吸引了大批粉丝到场支持。VIVA 4位成员VALC（张鈊贻） 、Carina（李晞彤）、Ada（姜咏鑫）、Macy（马思惠）唱出《FOMO》、《不够浪漫的我们》，以及首次公开演绎跳唱歌《BABYSavage》。

VIVA首到启德表演开心又期待

提到首次到启德表演，VIVA直言感到超级开心又期待。她们表示第一次去启德是看师兄谢霆锋的演唱会，坐在观众席上看时感到好震惊，想像不到自己站在台上会是怎样，所以真是好期待。对于王双骏辞任演唱会音乐总监，会否受到影响？Carina表示不太清楚演唱会的流程，又指自己刚完成舞台剧演出，演唱会细节仍在讨论阶段 ，她们表示作为新人都是听从公司安排。

VIVA成员经常到访Macy家中

对于师兄张敬轩近日取消关注 IG内多位好友，以及会否支持师兄担任保安局「正向引导」项目导师，她们表示：「我哋未完全了解件事，所以都唔评论太多。」她们亦透露师兄轩仔在她们初出道时，曾借出自己的studio给她们练习和拍「团综」，所以都好尊重对方。问到如果轩仔带团到内地文化交流，她们会否参与？身为顺德人的Macy指跟VIVA相处已经是文化交流，Ada则表示她们有时间都会去Macy屋企玩。
 

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