洪助升台上突向师姐泳儿「表白」 自爆凌晨传短讯给对方获回复：我好感激

英皇娱乐为庆祝成立25+周年，将于下月3日及4日在启德体育园主场馆举行「25+英皇群星演唱会」，为隆重其事，今日（12日）在观塘举行「EEG 25+ Busking」，泳儿（Vincy）、女团 VIVA、黄明德、黎展峰、洪助升（Aiden）等旗下歌手现身参与演出、吸引了大批粉丝到场支持，场面热闹。

Aiden获Vincy影响最深

洪助升打头阵献唱《凭实力单身》、《别想跟我在和好》及《生活复常》等歌曲，Aiden在台上突然向师姐泳儿「表白」，他说：「影响自己最深应该系Vincy前辈，其实啱啱入公司嘅时候，录《凭实力单身》，揾自己嘅声音独特性好多质疑，成晚瞓唔着，我凌晨12点几send了一个语音短讯俾佢，当时又惊又尴尬，最后Vincy凌晨4点半覆我，我记得佢系拍节目，所以佢收工凌晨四点几先覆我，所以我好感激，我爱你呀泳儿！」而师姐泳儿则压轴登场，以《感应》、《叶落冰川I》、《沟渠畅泳》及《所有遗失的东西》再度掀起现场气氛！

泳儿自认黑面吓怕后辈

2人一同受访，提到台上Aiden以「我爱你」向师姐表白，令泳儿吓一吓。泳儿笑言凌晨是自己活跃的时间，很欣赏Aiden的主动，更自认黑面因而吓怕后辈。Aiden笑言一直视泳儿为偶像，甚至电话铃声都是泳儿的歌曲。问到泳儿可曾遇过公开示爱？她指自己是内向的人，即使是朋友太热情也会感到尴尬。

泳儿演出部分没有影响

提到张敬轩将出任保安局「正向引导」项目导师，泳儿指有留意到，但交给公司和他本人回应比较好。至于轩仔也取消追踪大量朋友关注，她表示没查询自己是否被取消，至于王双骏辞任英皇25周年家族骚的音乐总监一职，她表示自己演出的部分没有影响，对方仍会继续协助她。