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朱咪咪被「黑妹」李丽霞泄真实状态生活照 罕脱假发显老态健康掀讨论

影视圈
更新时间：21:30 2026-04-12 HKT
发布时间：21:30 2026-04-12 HKT

71岁的朱咪咪近年享受饴儿弄孙、半退休的生活，返新加坡定居多时，甚少在香港露面。近日与朱咪咪相识多年的好友「黑妹」李丽霞，在社交平台分享一张合照，因朱咪咪的一身打扮，意外引起网民热议。

李丽霞出卖朱咪咪

「黑妹」李丽霞前日（10日）在FB分享朱咪咪的近照，见到在舞台上向来以华丽造型示人的朱咪咪，罕有地卸下假发，穿上橙色碎花睡衣，以最真实的居家样貌示人。朱咪咪与「黑妹」李丽霞坐在地上，旁边见到一只狗，朱咪咪慈祥地抚摸狗狗，展现贴地一面。

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「黑妹」李丽霞搞笑留言：「你哋睇到张相有咩感觉？」不少网民见到朱咪咪真实面貌，大赞：「看到『真』的一面，正呀！」朱咪咪外表现老态，但精神看来不错，虽然身形较以往消瘦，但估计其状况良好。不过也有网民指朱咪咪太瘦：「唔认得咪咪姐，太瘦了」。

朱咪咪减产享清福

而朱咪咪曾透露体重下降十多磅，主要是改变饮食习惯，晚餐减少食米饭，而且每年都会做身体检查，结果一切正常，吁外界不用担心。而朱咪咪近年放慢脚步，返回新加坡生活，与儿子修补关系，因当年工作忙碌，甚少时间陪儿子成长，导致母子感情疏离，故减产享清福弥补缺失的母子时光。

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