崔碧珈疑控告「大只佬Rocky」 指被侵犯私隐随时对簿公堂 郑健乐：信狗好过信人

58岁「大只Rocky」郑健乐与37岁的崔碧珈之间，近日发展出一段罗生门恋情，郑健乐为证明自己并非「痴汉」，早前选择公开二人过去的WhatsApp对话截图，力证曾与女方有过一段长达两个月的「崔乐恋」。近日事态又有新发展，崔碧珈于昨日（11日）在社交平台连发多则帖文，引用有关「起底」及「侵犯私隐」的法律条文，疑通过法律手段直接要郑健乐封口。

崔碧珈分享法律条文暗示被诽谤

崔碧珈近日在IG限时动态中，先以灰底黑字写下「请自重，并尊重法律」，矛头直指公开私人讯息的行为。她随后详细列出于2021年修订的《个人资料（私隐）条例》第64条，指明任何未经资料当事人同意下，披露其个人资料意图或罔顾是否会对当事人造成指明伤害，即属犯罪，最高可被判罚款100万港元及监禁5年。除了潜在的刑事责任，崔碧珈亦引用《香港人权法案》中关于民事侵权及诽谤的内容，指出若披露的对话涉及断章取义或损害名誉，当事人有权提出控告。而且因为事件已进入法律程序，两位当事人也不愿多谈，崔碧珈仅回应传媒「谢谢关心」，至于郑健乐则表示感到不开心，他于IG亦疑似表达心声，上载他跟小狗的合照，并谓「狗是忠心的朋友，信狗好过信人」，似意有所指。

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崔碧珈拒爱大只Rocky反被网络欺凌

自从「崔乐恋」曝光后，网民将郑健乐封为「纯爱战士」，许多网民认为他只是想讨回公道，而崔碧珈在IG上传了一段自己弹奏钢琴的短片，并写道：「文字是有重量的，愿我们都能在按出发送键之前，多一点同理心，温柔待人，其实也是在温柔待己。」她更附上「#选择善良」、「#停止欺凌」等标签，似乎在暗示自己才是事件中的真正受害者。

郑健乐、崔碧珈恋情疑难敌外界压力致分手

郑健乐与崔碧珈因健身结缘的「父女恋」，最终因外界压力而告吹。郑健乐原期望与旧爱崔碧珈重修旧好，岂料如今却掀起一场法律风暴。崔碧珈在帖文中最后强调：「从来没打算把幸福隐藏，必定会在彼此尊重与共识下，由我亲自和大家愉快地分享。」一班网民继续「食花生」，静待事态的发展。

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网民力撑「纯爱战士」郑健乐