BTS高阳巡唱被爆盗窃案 500条入场手带被偷 警方正全力追缉疑犯

韩国天团防弹少年团（BTS）退伍后的第一次世界巡唱，于9日在高阳综合运动场揭幕。昨日的第2场演出前，竟惊传有500条入场手带被窃，公司也为此紧急报警。根据韩国警方表示，当地时间昨日下午约3时20分接获报案，指出一名50多岁身份不明的男子在高阳综合运动场副场馆的售票处内，趁乱偷走约500条入场手带后随即逃离现场。由于手带是进入演唱会会场的「唯一通行证」，观众必须通过身份核实后，才能获发手带进场，如今大量手带被盗，引发fans担忧。

BTS所属经纪公司火速发表声明

BTS所属的BigHit Music火速发表声明，表示：「非经由身份确认柜台正常程序领取的手带，将无法入场。」并呼吁歌迷若发现有人非法贩售手带，应立即通知主办单位或警方。目前警方已掌握疑犯的外貌特征，正全力追缉疑犯。