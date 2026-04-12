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简慕华因打波有网球手 笑老公非常严厉：做得唔好会直接闹我

影视圈
更新时间：16:45 2026-04-12 HKT
发布时间：16:45 2026-04-12 HKT

简慕华上月首次参与匹克球个人赛事，笑谓学了6、7个月，自觉球技有进步，会继续努力，望成为业余球手，她早前透露因打波有网球手，表示经治疗舒缓后已好了很多，现在已经不痛，相信现在肌肉力度更强而不再痛，又指经常与老公打波，赞他是一个好拍档和教练，笑老公对她非常严厉，见她做得不对更会闹她，「他知我做到又做得不好时会直接闹我，我不会不开心，反而庆幸有他在旁边鞭策我，因为不是太多人会同我讲我的不足，他令我进步很多。」

简慕华指保持心境开朗是年轻秘诀

简慕华又指运动和保持心境开朗是年轻的秘诀，所以她对于即将踏入50岁一点也不担心，笑谓球赛有不同年龄组别，认为自己比赛的年龄组别上有胜算，至于幕前工作，简慕华表示对任何合作机会都很欢迎，但暂时未有洽谈影视作品。


 

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