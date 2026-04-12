吴云甫被网民投诉「衰到喝狗咁」 承认语气过重：即刻同我讲我会道歉

前香港先生吴云甫近年转型担任健身教练及节目主持，最近被网民在社交媒体投诉在健身室态度恶劣，指他为了让其学生使用器材，用极不耐烦及恶劣的语气喝令他离开，形容其态度「衰到喝狗咁」，吴云甫其后在帖文下亲自留言道歉，解释当时见到对方戴着耳机，情急之下语气过重，承认自己没有礼貌并表示歉意。

吴云甫坦言表情凶狠咗

吴云甫今日（12日）到钻石山出席一个匹克球活动，他解释说：「当时正使用器材训练艺人，突然有人走来说他正在使用，但明明我见到之前是另一个人在用，我未来得及反应时，他又说剩最后一组，于是让对方先用，他用完后就走到一边，大家一直相安无事，谁知晚上就看到他出post，我看到后都很愕然，都有问当时在场的艺人觉唔觉我态度有问题，佢哋都话无，咁可能我当时操完机身水身汗，表情凶狠咗啲，如果佢即刻同我讲，我都会即时道歉，现场解决就唔需要摆上网。」

吴云甫已习惯网上的批评

讲到此事后也有其他网民指他不礼貌，他表示不会不开心，已习惯网上的批评，反而很开心见到有人帮他出声，又说如再见到对方不会尴尬，认为日久见人心，并谓可能也有以前在TVB工作的人说他不礼貌，他不反对这个说法，「我是I人，唔系好识主动同人social，同唔认识嘅人未必会主动打招呼，会招架唔住，但面对镜头知道要工作就不同，见到熟悉面孔都会主动打招呼。」另外，谈到他训练不少艺人参与HYROX比赛，他表示稍后也有意与其他教练组队参赛，去年也曾与70岁学生一起参赛，笑指该学生训练得差不多时提议一起参赛，他就陪对方一齐癫，称是一个很好的经验。