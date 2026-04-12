陈庭欣爆Bob狂sell 两笋盘：佢系顶尖销售员 与网坛传奇阿加斯食北京填鸭似发梦

陈庭欣、吴云甫、简慕华、陈安立等今日（12日）出席一个匹克球活动，陈庭欣日前与关楚耀齐齐到北京参与一个匹克球明星表演赛，认识了不少匹克球好手，好似追星一样，大感兴奋，「我有幸喺北京国家网球中心落场打波，感受到做5分钟运动员嘅感觉，之后又同美国网坛传奇阿加斯一齐食北京填鸭，好似发梦一样！」

陈庭欣做足热身减少受伤机会

谈到许廷铿早前因打匹克球受伤，问到她是否都会特别小心？她笑指打波是为兴趣不是为比赛，只想打得开心，直言有时未必会落力救波，又说事前会做足热身，减少受伤机会。林盛斌早前爆陈庭欣「好事近」，她即笑言近来很忙，除了打匹克球也有打拳，为稍后拍摄的剧集做准备，加上戏服要露腰，也要好好keep fit，她指林盛斌向她介绍了两个笋盘，在一个工作场合见过其中一位，当时也没有想太多，笑言林盛斌不做艺人一定是最顶尖的销售员，「佢会不停sell我，我话工作好忙无时间，佢就会讲几忙都要食饭，佢前几日先问完我点解唔食饭，但我真系好忙，连同父母食饭都无时间，而且𠵱家一个人都好开心。」