66岁张天爱揾机械人做男友：真人会伤害感情 曝孙女迷K-pop转跳Hip hop

舞蹈家张天爱（Flora）、涂毓麟 、林恺铃昨日（11日）到湾仔演艺学院出席呀「2026 香港芭蕾舞团筹款晚会」。近年鲜有公开的张天爱，问到孙女有否跳舞，她表示孙女有学过芭蕾舞，但受到K-pop 文化影响，喜欢BLACKPINK 及有关跳舞的卡通，现时跳Hip hop。

Flora坚持与时并进

身兼时装设计师的Flora，即使已66岁，但仍坚持与时并进，现时担任香港公民协会副主席的她，表示协会有提供课程，教育小朋友透过AI编写故事，甚至发展写成电影。此外，亦可以借科技来设计服装和舞蹈编排，自称为Hi-tech Flora。提到感情生活，Flora说：「冇呀！未呀！我依家揾个robots做男友算喇！（真系要同robots拍拖？）咁我有咩可以问佢，佢同我倾到偈（唔要真人？）唔使喇！真人会伤害到感情，唔使喇！如果佢唔专心对住我，咁我熄佢机咪得啰！」