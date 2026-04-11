Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

正义女神｜周嘉洛在意对手口气赞阿佘够清新 蒋祖曼孖陈炜练普拉提叫苦连天

影视圈
更新时间：23:15 2026-04-11 HKT
发布时间：23:15 2026-04-11 HKT

周嘉洛与蒋祖曼(Joman)今日（11日）到观塘为热播剧《正义女神》宣传，提到他们早前拍片分享指佘诗曼开工前后两个人，更直指阿佘是「癫㗎」和「精神分裂」，嘉洛直指对方是「神级」，难以用一般字眼去形容对方。而Joman则表示：「我哋曾经都有问过佢，做过咁多唔同嘅角色系点做？佢话每一个都系我嚟。」

周嘉洛自爆闻过阿佘支笔

谈到近日有网民指送佘诗曼机后，其外套及签名笔都沾上了阿佘的香气，Joman直言表示阿佘真系好香，而嘉洛说笑该网民嗅觉，更自爆有闻过阿佘用过支笔，但没有闻到任何香味，又指自己没有这个癖好。不过反而会在意对手有没有口气，他笑言：「阿佘从来没有令我失望过，口气清新。（拍Kiss戏遇到对方口臭点算？）冇问题㗎，我哋专业嘛，演员嚟嘛。」

蒋祖曼赞炜哥面不改容

蒋祖曼早前跟陈炜去做普拉提（Pilates），指炜哥的筋骨超松，动作优雅。她笑言：「开头得我同炜哥去做，我喺隔篱唔敢嗌，我仲以为点解自己咁辛苦，旁边的炜哥面不改容，我觉得佢连打乞嗤都系冇声，之后同赖慰玲、陈晓华一起上堂，我哋3个叫晒，见到炜哥优雅做住动作，对住我哋微笑。」曾上过一课的嘉洛也笑言指完全感受不到炜哥的存在。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
李泳汉疑不满弟妇插手生意积怨 因拉面店结业与李泳豪夫妇反目 网民：有人要威钟意做操控
影视圈
7小时前
伊朗局势｜美伊谈判进入专家磋商阶段 特朗普：正清理霍尔木兹海峡 伊方称迫退美舰｜持续更新
01:32
伊朗局势｜美伊谈判进入专家磋商阶段 特朗普：正清理霍尔木兹海峡 伊方称迫退美舰｜持续更新
即时国际
1小时前
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
丧礼变捉奸现场 正印小三意外「相认」互殴 连棺材盖也被推开露出遗体
趣闻热话
9小时前
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
MIRROR演唱会摄影师被揭耍阴招？偷关行家摄影机「断正」遭围插：终于等到个天收佢
影视圈
5小时前
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
Jayden是什么？Threads潮文疯传港孩「英文名」 迷因背后旨在讽刺港妈育儿方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
05:31
星岛申诉王 | 咖啡名人被质疑「搭鸡棚」掠水 店舖突结业 4股东80万血本无归
申诉热话
16小时前
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
瞓洗衣机干衣机顶 与大电箱共眠 新蒲岗工人房大反差转弯有露台 网民有赞有弹｜Juicy叮
时事热话
8小时前
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
长者生活津贴资产避雷方法 赚医疗费减免外 更享牙科电器隐藏福利
投资理财
18小时前
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
张敬轩IG追踪名单大清洗 突unfollow王菀之容祖儿陈卓贤等多年好友 与新功能有关
影视圈
7小时前