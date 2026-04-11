正义女神｜周嘉洛在意对手口气赞阿佘够清新 蒋祖曼孖陈炜练普拉提叫苦连天

周嘉洛与蒋祖曼(Joman)今日（11日）到观塘为热播剧《正义女神》宣传，提到他们早前拍片分享指佘诗曼开工前后两个人，更直指阿佘是「癫㗎」和「精神分裂」，嘉洛直指对方是「神级」，难以用一般字眼去形容对方。而Joman则表示：「我哋曾经都有问过佢，做过咁多唔同嘅角色系点做？佢话每一个都系我嚟。」

周嘉洛自爆闻过阿佘支笔

谈到近日有网民指送佘诗曼机后，其外套及签名笔都沾上了阿佘的香气，Joman直言表示阿佘真系好香，而嘉洛说笑该网民嗅觉，更自爆有闻过阿佘用过支笔，但没有闻到任何香味，又指自己没有这个癖好。不过反而会在意对手有没有口气，他笑言：「阿佘从来没有令我失望过，口气清新。（拍Kiss戏遇到对方口臭点算？）冇问题㗎，我哋专业嘛，演员嚟嘛。」

蒋祖曼赞炜哥面不改容

蒋祖曼早前跟陈炜去做普拉提（Pilates），指炜哥的筋骨超松，动作优雅。她笑言：「开头得我同炜哥去做，我喺隔篱唔敢嗌，我仲以为点解自己咁辛苦，旁边的炜哥面不改容，我觉得佢连打乞嗤都系冇声，之后同赖慰玲、陈晓华一起上堂，我哋3个叫晒，见到炜哥优雅做住动作，对住我哋微笑。」曾上过一课的嘉洛也笑言指完全感受不到炜哥的存在。