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曾路得近照显消瘦惹关注 曾历乳癌、小产、抑郁症 近年做《中年好声音》评审获激赞

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-12 HKT
发布时间：10:00 2026-04-12 HKT

曾路得（Ruth）除了是歌手，同时也是歌唱老师兼音乐组合「六啤半」成员，她将迎来69岁生日，近日获好友为她提早庆生。从她在facebook分享的生日饭局照可见，头戴黑帽的曾路得面露微笑，精神不俗，但脸颊略显消瘦，身形似乎比以往清减不少。不过，对比上月她分享的演出照片，当时她仍面颊饱满、身形圆润，因此近照显瘦可能只是拍摄角度问题。

网民力邀回归《中年好声音》

曾路得在乐坛地位备受尊崇，多年来除了担任歌唱老师外，近年亦重返幕前，曾客串担任《中年好声音》系列的评审。她凭借其专业、到位的评语，深受观众赞赏和喜爱，不少网民都纷纷在网上留言，表示希望她能回归《中年好声音4》，继续为参赛者提供宝贵意见。

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曾路得曾因小产陷抑郁

事业成功的背后，曾路得的人生亦经历过不少惊涛骇浪。她曾分享，婚后曾不幸小产，这次经历让她陷入自我怀疑，终日以泪洗面，更一度患上抑郁症。在人生黑洞之中，她因信仰重生。她忆述指，经文让她彻底反省，不再将自我价值建立在能否成为母亲之上，抑郁症也因此痊愈。

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曾路得已荣升嫲嫲

走出阴霾数月后，她再度怀孕，虽过程惊险，更一度流血不止，但最终顺利诞下儿子。如今儿子已成家立室，让曾路得加入嫲嫲行列。她早前曾受访透露，与儿子关系良好，与孙女更是格外亲密，闲时最爱含饴弄孙，一脸慈爱地表示：「现在经常抱佢（儿子）个女儿，我个孙，我同我个孙好亲密。」

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曾路得曾证实患上乳癌

2006年，曾路得曾证实患上乳癌。回望过去，她去年受访时坦言，若能乘坐时光机，她会选择回到自己患癌的时候，「𠮶段日子虽然身体辛苦，但系喺灵性上最丰盛嘅阶段，每一日我都经历到神嘅祝福。」她强调，在那段艰难时期，她没有感到不开心，反而深刻体会到信仰带来的强大平安。

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