正义女神｜谭耀文证实阿佘自带「体香」 难忘曾江「从不带剧本」影响一生 乐珈嘉赞剧中父母够nice主动加contact

谭耀文、周嘉洛、蒋祖曼、马贯东、黄庭锋、刘倬昕、康华等，今日（11日）齐齐现身观塘为TVB热播剧《正义女神》宣传，大批粉丝到场支持。剧集播出至今深受观众欢迎，大会更公布首集七天跨平台总收视录得23.2点，获149万观众收看，暂列2026年翡翠台剧集收视之冠。现场亦为本月13日生日「登六」的总监制钟澍佳庆祝，大会准备一个佳导造型的人形蛋糕外，几位今日未有现身的佘诗曼、陈炜及戴祖仪，亦有拍片祝贺。

谭耀文大赞乐珈嘉是「喊包」

剧中演佘诗曼和谭耀文女儿的乐珈嘉，被阿谭大赞是「喊包」，要几多眼泪有几多眼泪，好有邻家女孩感觉，好sweet、又嗲，好自然流露。被问到会否跟两位前辈而感到压力？珈嘉说：「两位前辈好Nice，之前试造型时，佢哋主动撩我倾偈，add我contact，约食饭，所以冇压力。」谭耀文表示自己年轻时拍戏都会紧张，直言自己现在做前辈，都尽量令后生的演员不要感到有压力。问到有否遇过前辈令自己大压力？他回想自己初入行时与Ken哥（曾江）合作亚视剧集《义无反顾》时，佩服对方早已熟读剧本：「当年见到Ken哥真系唔带剧本，佢记唔到十成都记到九成，佢有啲示意系唔应该带剧本，呢个经验之后令我以后都唔带剧本，尽量背熟晒剧本，令我有所启发，觉得自己仲未够level，所以好多谢Ken哥这份严肃。

谭耀文与阿佘重遇指对方多了豪情

提到近日有网民指送佘诗曼机后，指外套及签名笔都沾上了阿佘的「体香」，与阿佘有不少对手戏的阿谭表示亦有闻到，他说：「之前有一场戏，阿佘挨喺我膊头，都闻到佢系好香（花香味？）咁我又唔识分。估计系香水。」他又指20多年后再与阿佘重遇，感觉对方成熟了，兼且多了一份豪情，又会抱不平和关心大家，很有活力，所以即使开工有多累，亦不会在对方面前说出来。而珈嘉指跟阿佘拍抱抱戏时，亦闻到「妈咪」身上有阵「香味」，她说：「妈咪梗系香啦，但我唔会特登去闻佢。」问到是从身上还是头发？她说阵香气是飘出来，但不清楚是头发还是身上。