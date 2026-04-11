CHILL CLUB25/26｜Amy Lo与Ian同场自爆2、3年无见 做「太子峰」妹妹被剪戏份变彩蛋 冯允谦对获奖无信心
更新时间：21:45 2026-04-11 HKT
发布时间：21:45 2026-04-11 HKT
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Amy Lo（卢慧敏）与旧爱陈卓贤(Ian)同场出席活动，因现场太多人，未有碰面打招呼，又说已2、3年无见，再见面不会感到尴尬，讲到陈卓贤赞她唱歌好听，她多谢对方赞赏，会继续努力，问到可想陈卓贤写歌给她？她表示想与任何人合作。谈到她在《夜王》中的演出将于导演版中重见天日，她表示很开心，之后也会参与谢票，笑谓现在大家知道她有份演出就可以一起讨论，「我是做太子峰（卢镇业）个妹，会以彩蛋形式出现。（戏份全被剪会不开心吗？）不会，拍摄时剪剪贴贴很正常。」
云浩影望今年有好成绩
冯允谦除歌曲奖外，也入围男歌手和唱作歌手，他笑言对获奖无信心，问到是否得到男歌手金奖后，已睇淡奖项？他否认，指对奖项一向随缘，而且一首歌的成功是整个团队努力的成果。云浩影透露月尾推出实体新碟，更已在筹备下一只新碟，笑谓要未雨绸缪，讲到她在女歌手中也算多提名，她即表示很开心，称去年的颁奖礼得奖不多，望今年有好成绩。
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