东张西望丨港男求爱不遂堕法事骗案 以为天降横财可助姻缘运 18万元身家一铺清袋

TVB节目《东张西望》今日（11日）报导，一名为情所困的男士K先生（化名），因求爱不遂，希望借助法事挽回心仪对象，结果堕入骗局，被骗走近18万港元，耗尽20多年来的积蓄。

「失恋」上网求助堕「爱情法事」骗局

K先生向《东张西望》表示，他去年透过社交平台认识一位心仪的女士，但对方以「你不是我考虑的因素之内」为由拒绝了他。K先生深受打击，心有不甘，于是在Facebook上寻找声称能解决感情问题的「法事」专页求助。

该专页将K先生转介给一名「师傅」，声称可以为他「改运」，不但能求得姻缘，更能带来横财。K先生信以为真，提供了自己及心仪对象的名字。不久后，他便收到师傅发来的影片，片中显示在一个疑似寺庙的场景，有人正在进行法事，并将他与女方的名字写在牌位上，令K先生深信不疑。

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「中奖」作诱饵连环骗取金钱

骗徒随后展开连串骗术。师傅对K先生说：「要先有一笔财，然后姻缘才会到。」声称已透过另一位「善信」的好运，为K先生买了外国彩票，并成功中了价值近80万港元的奖金。但要领取奖金，K先生必须支付各种费用。

在「巨奖」的诱惑下，K先生彻底迷失方向。他按指示多次转帐，包括所谓的「解冻金」，前后总计被骗去15至18万港元。他痛心地说：「这是20多年的积蓄，现在户口只剩下3万元。」

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骗局漏洞百出 苦主为情执迷不悟

事实上，骗局中漏洞处处。K先生曾质疑，为何收款的银行户口名称竟是一间泰国的「拳馆」，而非师傅所称的寺庙。然而，骗徒每次都有借口搪塞，加上K先生一心想追回奖金、挽回爱情，因而继续付款。期间，他只收到一堆他称之为「垃圾」的所谓「法器」，如平安符、聚宝盆等。

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人财两失悔不当初

最终，K先生不但没有得到奖金，与心仪对象的关系也毫无进展，双方已断绝联络五个月。他终于醒悟，自己「花钱买难受」，并已报警求助，但警方指追回款项的机会渺茫。

被问到如果可以重来，会选择金钱还是爱情时，K先生毫不犹豫地选择了「钱」，直言：「因为始终是辛苦钱。」他表示，当初是出于自私，想用错误的方法强求一段关系，才会落得人财两失的下场。