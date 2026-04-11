CHILL CLUB25/26｜COLLAR回应ERROR未入围组合奖 : 少了很多欢乐 Candy 自爆最近无联络193 Gao甘当成员幕后推手
更新时间：21:15 2026-04-11 HKT
发布时间：21:15 2026-04-11 HKT
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COLLAR再度入围组合奖，成员许轶亦入围新人女歌手，邱彦筒和陈泳伽则入围女歌手奖，她们都表示很开心入围，能在台上表演已足够，对奖项不会多想。
芯駖预告《夜王》三级版有更性感演出
对于ERROR未有入围可觉失色？GAO笑言的确会少了很多欢乐，但在其他场合都有与他们见面，好似芯駖近日宣传《夜王》就频频与何启华见面。讲到193郭嘉骏疑似被雪，绯闻女友Candy表示最近与他没有联络，私人事不打扰对方，亦没有了解此事，指近来都忙于宣传个人单曲，同时为新团歌排舞，GAO透露新歌将于今年推出，她是COLLAR中唯一一个仍未有个人单曲的成员，她笑说：「我一向在后面，如果无我在后面推动，她们都不会出到歌，我自己不会心急出歌，一切有最好的安排。」另外，《夜王》将推出三级导演版，芯駖表示当中都会有讲述自己角色的故事，问到会否有比浸浴更性感的演出？她笑言有性感场面，又说电影是三级的原因有很多，问她是否都会讲粗口，她笑说：「我现在都有讲『粗口』。」
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